Кінець епопеї. Як засновник Wikileaks Ассанж вийшов на свободу і що буде далі

Хто такий Ассанж

Джуліан Ассанж є громадянином Австралії. У 2006 році він заснував платформу WikiLeaks, де публікувалися тисячі секретних документів дипломатів, урядів багатьох країн, зокрема США, секретна інформація, розвіддані та навіть особисті листування політиків.

Найбільшого розголосу WikiLeaks набула у 2010 році, тоді у мережу злили матеріали, передані співробітницею американських спецслужб Челсі Меннінг. Частина інформації стосується загибелі мирних мешканців Іраку та журналістів Reuters.

У США проти Ассанжа висунули 17 обвинувачень у розголосі державної таємниці та одне - у комп’ютерному хакерстві. США - не єдина країна, які відкрила справу проти Ассанжа.

У 2010 році Інтерпол видав ордер на арешт Джуліана Ассанжа. Його звинуватили у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях у місті Енчепінг (Швеція), коли Ассанж перебував у там із робочим візитом.

У грудні того ж року британська поліція заарештувала Ассанжа на території Британії. Суд постановив вислати його до Швеції. Тоді Ассанж попросив політичного притулку в Еквадорі. У червні 2012-го він прийшов до посольства країни у Великій Британії і перебував там протягом наступних семи років.

У квітні 2019 року британський суд визнав засновника Wikileaks винним у неявці на судове засідання. Тоді ж влада Еквадору дозволила заарештувати Ассанжа. До цього часу він перебував у в'язниці суворого режиму "Белмарш" в Лондоні.

Як він вийшов на волю

У березні 2024 року Високий суд Британії ухвалив відкласти екстрадицію Джуліана Ассанжа у США. Сам фігурант відмовлявся їхати на материкову частину Сполучених Штатів.

За американським законодавством, Ассанжу повинні були призначити до 175 років позбавлення волі. Проте днями стало відомо, що Джуліан Ассанж уклав угоду з Мін'юстом США, яка дозволить йому вийти на волю.

Судове засідання відбувалося на Північних Маріанських островах, які належать США. Ассанж прибув приватним літаком на острів Сайпан, який розташований приблизно за 6 тисяч кілометрів на захід від Гаваїв.

Він визнав свою провину у незаконній змові з метою отримання та розповсюдження секретної інформації. Його покарання становило 62 місяці в'язниці, але він не проведе їх за ґратами в США, оскільки вирок прирівнюється до п'яти років, які він провів у лондонській в'язниці "Белмарш".

Що буде далі

Джуліан Ассанж вже вийшов на волю після 12 років судової тяганини. Американський суддя вже підписав його угоду з Мін'юстом США.

Згідно з угодою, Ассанжу заборонено повертатися до США без дозволу. Він повернеться на батьківщину - до Австралії. Для судового засідання невипадково був обраний острів Сайпан, оскільки він ближче знаходиться до Австралії, ніж до США.

