Кінець епохи залежності Європи: у Держдепі США вітають завершення транзиту російського газу

"Я справді на це сподіваюсь", - сказав він.

Коментуючи тиск на Україну, щоб вона продовжила контракт про транзит російського газу, Паєтт відзначив, що "важливо, що тиск йде лише від однієї чи двох країн, та сигнал від Єврокомісії дуже чіткий".

Заступник держсекретаря США привітав заяву єврокомісар з питань енергетики Дана Йоргенсена про відмову від російського газу і відданість новопризначеного єврокомісара тому, щоб поетапно усунути залежність в газовій, ядерній сферах, та усі форми залежності від російських енергоресурсів, щоб вийти на нуль поставок з Росії у 2027 році.

Американський посадовець не бачить сенсу продовжувати угоду, яка дозволяла Росії багато років чинити вплив на Україну.

"Торгівля енергоресурсами, особливо газом, була основним вектором впливу Росії на українську економіку з часів здобуття незалежності. То чому, заради Бога, когось може цікавити продовження цих відносин?" - дивується Паєтт.

Для того, щоб і надалі обмежувати здатність Росії використовувати доходи від продажу енергоресурсів для війни, США та союзники збільшуватимуть санкції, запевнив Паєтт.

Спроби друзів Путіна продовжити транзит

Контракт України та Росії з транзиту газу спливає 1 січня 2025 року. Європа вже вжила кроків, щоб підготуватись до зупинки транзиту. Частка російського газу в Європі знизилась до 6%, а російського газу, що йде через Україну - до 4%.

Словаччина та Угорщина докладають зусиль на державному рівні, щоб Україна продовжила транзит російського газу. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поговорив з телефоном про це з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Фіцо сказав, що його країна веде "дуже інтенсивні" переговори, щоб Україна продовжила транзит російського газу у 2025 році.

Шмигаль відкинув можливість продовження угоди з "Газпромом". Він, однак, заявив: "Якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого іншого газу, крім російського, ми, звичайно, будемо це обговорювати та готові досягти відповідної домовленості на основі принципів енергетичної безпеки як усього ЄС, так і кожної європейської нації".

У вівторок низка компаній Угорщини, Словаччини, Австрії та Італії звернулись до Єврокомісії із листом, в якому нарікають, що завершення угоди "призведе до підвищення цін для споживачів у Європі" і "ускладнить постачання газу".

Про те, що ЄС готується до завершення контракту, заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен. Він сказав, що його основним пріоритетом є "повністю розірвати енергетичні зв'язки ЄС та Росії".