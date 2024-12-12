Обірвати усі зв'язки з Росією: комісар ЄС з енергетики назвав головну мету

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Йоргенсена виданню Politico.

Йоргенсен попередив, що ЄС дає збої у своїй багаторічній кампанії з відмови від російського палива і потребує плану, щоб повернути все на свої кола.

Він вказав на зростання закупівлі ЄС російського зрідженого природного газу як на особливу проблему. Крім того, п'ять країн ЄС, як і раніше, залежать від Росії в плані ядерного палива.

"Те, що нам вдалося знизити нашу залежність настільки, насправді є великим досягненням", - сказав Йоргенсен.

Але "очевидно для всіх, що має статися щось нове, тому що… зараз все починає рухатися в неправильному напрямку", додав він, заявивши, що представить "реальну дорожню карту, яка включатиме ефективні інструменти та засоби для вирішення частини проблеми, що залишилася. ".

Йоргенсен заявив, що його план буде зосереджений "насамперед на газі, але також на нафті та ядерній енергії" і буде реалізований протягом перших 100 днів після його вступу на посаду, що фактично дає йому крайній термін – середину березня.

План є наступним кроком у масштабних зусиллях ЄС щодо зміни того, як він забезпечує життя 450 млн осіб після вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Блок уже запровадив повну заборону на морський експорт вугілля та нафти з Москви, одночасно скоротивши свою залежність від постачання трубопровідного газу приблизно на дві третини.

Але в останні місяці зусилля зайшли в глухий кут. За даними товарної платформи Kpler, у 2024 році ЄС, як очікується, імпортує з Росії приблизно на 10% більше ЗПГ, ніж у 2023 році.

Друзі Путіна

Як зазначає Politico, будь-який план щодо відмови від російських енергоносіїв до 2027 року - терміну, встановленого блоком після початку війни, - швидше за все, викличе сильний опір з боку країн, які все ще сильно залежать від імпорту з Москви. Зокрема, Угорщина та Словаччина – на чолі з дружніми Росією лідерами Віктором Орбаном та Робертом Фіцо – історично виступали проти нових обмежень на енергоносії.

Йоргенсен послався на свій досвід роботи на посаді міністра з клімату Данії у 2022 році, коли він відвідав вісім екстрених самітів міністрів енергетики ЄС, коли блок зіштовхнувся із масштабною кризою цін на газ.

За його словами, ці переговори дали йому "деякий досвід співпраці з колегами… зважаючи на те, що існують різні обставини".

Він також матиме значну політичну підтримку свого тиску. Лише цього тижня 10 столиць ЄС спільно закликали до санкцій проти ядерного та ЗПГ-сектору Москви.

Новий план

Пропозиція Йоргенсена, швидше за все, також з'явиться за кілька тижнів після закінчення довгострокової угоди про транзит газу, яка дозволяє переважно країнам Центральної Європи продовжувати імпортувати російський трубопровідний газ через Україну. Поки кілька країн обговорюють потенційні обхідні шляхи для підтримки постачання газу, Йоргенсен заявив, що очікує на закінчення терміну дії угоди.

"Ми готуємося до того, що це закінчиться, і... це ще одна причина, через яку для нас важливо мати цю дорожню карту якнайшвидше", - сказав він, повторивши давню позицію Єврокомісії за згодою Москви та Києва 2019 року.

Відносини ЄС із очолюваними Дональдом Трампом Сполученими Штатами також відіграватимуть роль в енергетичній роботі Йоргенсена з огляду на те, що Європа спиралася на США у питаннях ЗПГ, коли віддалялася від Росії. США тепер є другим за величиною постачальником газу для блоку.

Йоргенсен заявив, що імпорт ЗПГ "безумовно стане одним із перших питань, які нам доведеться обговорити" з новою адміністрацією США.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вже припустила, що ЄС міг би закупити більше американського палива, щоб уникнути потенційної торгової війни з пихатим лідером республіканців, який пообіцяв покласти край паузі у видачі нових дозволів на експорт ЗПГ із США.

"Нам треба пам'ятати, що ми не змогли б домогтися зниження залежності від Росії без енергії з США", - сказав Йоргенсен. "Вони справді були нашими друзями, і я сподіваюся, звичайно, що ми продовжимо бути друзями".