Шмигаль провів переговори з Фіцо: Україна готова до транзиту будь-якого газу, крім російського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського уряду в Telegram .

Шмигаль зазначив, що пріоритетом України є енергетична безпека для всієї Європи. Це, зокрема, стосується і постачання газу в зимовий період.

Як нагадав український прем'єр, за минулі роки на рівні всього ЄС було зроблено досить багато, щоб забезпечити надійні поставки газу та унеможливити використання будь-якого виду енергії як зброї.

Глава Кабміну України додав, що Україна готова виконувати зобов'язання, які передбачені в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

"Тому якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми, звісно, будемо це обговорювати і готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації", - звернув увагу Шмигаль.

Але, за його словами, угода про транзит через Україну російського газу завершує дію 1 січня 2025 року і продовжувати її не будуть.

Також Шмигаль і Фіцо обговорили посилення співпраці у сфері електроенергії. Зокрема, за минулий тиждень 30% імпорту електроенергії проходило зі Словаччини.

"Вдячні за таку підтримку і готові розширювати ці можливості, оскільки це зміцнює обидва наші народи - стійкість України та економіку Словаччини", - наголосив український прем'єр.