Шмигаль провів переговори з Фіцо: Україна готова до транзиту будь-якого газу, крім російського
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Сторони обговорили питання транзиту газу через Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського уряду в Telegram.
Шмигаль зазначив, що пріоритетом України є енергетична безпека для всієї Європи. Це, зокрема, стосується і постачання газу в зимовий період.
Як нагадав український прем'єр, за минулі роки на рівні всього ЄС було зроблено досить багато, щоб забезпечити надійні поставки газу та унеможливити використання будь-якого виду енергії як зброї.
Глава Кабміну України додав, що Україна готова виконувати зобов'язання, які передбачені в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.
"Тому якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми, звісно, будемо це обговорювати і готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації", - звернув увагу Шмигаль.
Але, за його словами, угода про транзит через Україну російського газу завершує дію 1 січня 2025 року і продовжувати її не будуть.
Також Шмигаль і Фіцо обговорили посилення співпраці у сфері електроенергії. Зокрема, за минулий тиждень 30% імпорту електроенергії проходило зі Словаччини.
"Вдячні за таку підтримку і готові розширювати ці можливості, оскільки це зміцнює обидва наші народи - стійкість України та економіку Словаччини", - наголосив український прем'єр.
Фіцо сподівається на продовження транзиту
Нагадаємо, раніше словацький прем'єр Роберт Фіцо анонсував велику кількість переговорів щодо питання продовження транзиту російського газу через Україну.
На його думку, Словаччина може знайти "спільне рішення", яке б призвело до продовження транзиту російського газу у 2025 році.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.