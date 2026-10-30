Кінець епохи ракетних обмежень: космічні апарати збиратимуть прямо на орбіті

Як підкорити орбіту без ракетних обмежень

Розміри космічних апаратів обмежені габаритами ракет, які доставляють їх на орбіту. Через це інженерам доводиться буквально втискати всі компоненти в обтікач, жертвуючи розмірами антен і сонячних панелей.

Стартап Rendezvous Robotics хоче змінити цей підхід і збирати частину конструкції вже в космосі.

Компанія планує запускати апарати у вигляді семи незалежних плит, які зможуть самостійно маневрувати й з'єднуватися одна з одною. Підсумкова структура за своїми габаритами зможе значно перевищити розміри будь-якого окремого модуля.

Найскладнішим інженерним викликом стане реконфігурація, адже всі сім елементів мають синхронізувати свої рухи, з'єднатися, а потім знову розділитися й зібратися в нову конструкцію в умовах низької навколоземної орбіти без сторонньої допомоги.

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Науковий прорив із лабораторій MIT

Технологія базується на концепті модульного самозбору TESSERAE, який створила Аріель Екблау в Массачусетському технологічному інституті (MIT).

Пізніше вона заснувала Aurelia Institute, а згодом стала співзасновницею Rendezvous Robotics, щоб перетворити лабораторні розробки на повноцінну космічну архітектуру.

Цікаво, що попередні версії TESSERAE вже випробовували на ракеті New Shepard від Blue Origin та під час двох місій на Міжнародній космічній станції.

За словами керівника компанії Джо Лендона, ця технологія дозволить створювати космічні апарати з генерацією енергії мегаватного рівня та надпотужними системами зв'язку.

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Орбітальний тест для космічного конструктора

Команда розробників вже розпланувала найближчі тестування системи. Так, у листопаді відбудуться параболічні польоти для перевірки електромагнітної актуації та рухливості плит. У грудні на борту МКС зберуть тривимірну структуру з 32 модулів п'ятого покоління - це стане фіналом початкової дослідної програми.

Повноцінна демонстраційна місія у відкритому космосі запланована не раніше квітня 2028 року.