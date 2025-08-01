Кінець епохи. NVIDIA прощається з легендарними відеокартами: що відомо

Компанія NVIDIA офіційно оголосила про завершення повноцінної підтримки графічних архітектур Maxwell, Pascal і Volta. Останній великий драйвер Game Ready для цих відеокарт вийде в жовтні 2025 року - після цього оновлення стосуватимуться тільки безпеки і виходитимуть раз на квартал до жовтня 2028 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на популярний сайт про комп'ютерні ігри PC Gamer.
"Після фінального релізу драйвера Game Ready у жовтні 2025 року, відеокарти на архітектурах Maxwell, Pascal і Volta перейдуть на режим квартальних оновлень безпеки строком на три роки - до жовтня 2028 року", - наголошується в заяві компанії.
NVIDIA підкреслює, що термін підтримки цих відеокарт виявився щедрим за галузевими мірками - до 11 років з моменту випуску. Для порівняння, старші представники архітектури Pascal (наприклад, GTX 1080) були випущені близько 9 років тому.
У межах цього переходу NVIDIA також оголосила, що продовжує підтримку драйверів Game Ready для RTX-відеокарт під Windows 10 до жовтня 2026 року, тобто на рік довше за офіційний термін життя самої операційної системи від Microsoft.
"Ми хочемо забезпечити користувачам RTX-доступ до актуальних оптимізацій для нових ігор і додатків навіть після закінчення підтримки Windows 10", - заявили в NVIDIA.
Нагадаємо, що Microsoft завершить основну підтримку Windows 10 14 жовтня 2025 року, але критичні оновлення безпеки можуть виходити і після цієї дати.
Варто зазначити, що GTX 1650 і GTX 1660 належать до новішої архітектури Turing і під це завершення підтримки не потрапляють.
Volta використовувалася переважно в серверних рішеннях і не стосувалася масового геймінгу.
Хоча ігрові оптимізації ("Game Ready") більше не випускатимуться для цих карт після жовтня 2025 року, власники GPU на Maxwell і Pascal і далі отримуватимуть критичні оновлення безпеки.
На тлі конкурентів, особливо AMD, яка підтримує тільки архітектури RDNA останніх років, рішення NVIDIA виглядає відносно лояльним до користувачів.
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