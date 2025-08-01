Кінець епохи. NVIDIA прощається з легендарними відеокартами: що відомо

"Після фінального релізу драйвера Game Ready у жовтні 2025 року, відеокарти на архітектурах Maxwell, Pascal і Volta перейдуть на режим квартальних оновлень безпеки строком на три роки - до жовтня 2028 року", - наголошується в заяві компанії.

Підтримка довжиною в десятиліття

NVIDIA підкреслює, що термін підтримки цих відеокарт виявився щедрим за галузевими мірками - до 11 років з моменту випуску. Для порівняння, старші представники архітектури Pascal (наприклад, GTX 1080) були випущені близько 9 років тому.

У межах цього переходу NVIDIA також оголосила, що продовжує підтримку драйверів Game Ready для RTX-відеокарт під Windows 10 до жовтня 2026 року, тобто на рік довше за офіційний термін життя самої операційної системи від Microsoft.

"Ми хочемо забезпечити користувачам RTX-доступ до актуальних оптимізацій для нових ігор і додатків навіть після закінчення підтримки Windows 10", - заявили в NVIDIA.

Нагадаємо, що Microsoft завершить основну підтримку Windows 10 14 жовтня 2025 року, але критичні оновлення безпеки можуть виходити і після цієї дати.

Що важливо знати

Maxwell - це архітектура, що лежить в основі відеокарт GeForce GTX 700 і 900 серій

Pascal - основа серії GTX 10.

Варто зазначити, що GTX 1650 і GTX 1660 належать до новішої архітектури Turing і під це завершення підтримки не потрапляють.

Volta використовувалася переважно в серверних рішеннях і не стосувалася масового геймінгу.

Що буде далі?

Хоча ігрові оптимізації ("Game Ready") більше не випускатимуться для цих карт після жовтня 2025 року, власники GPU на Maxwell і Pascal і далі отримуватимуть критичні оновлення безпеки.

На тлі конкурентів, особливо AMD, яка підтримує тільки архітектури RDNA останніх років, рішення NVIDIA виглядає відносно лояльним до користувачів.