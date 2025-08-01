Конец эпохи. NVIDIA прощается с легендарными видеокартами: что известно

"После финального релиза драйвера Game Ready в октябре 2025 года, видеокарты на архитектурах Maxwell, Pascal и Volta перейдут на режим квартальных обновлений безопасности сроком на три года - до октября 2028 года", - отмечается в заявлении компании.

Поддержка длиной в десятилетие

NVIDIA подчеркивает, что срок поддержки этих видеокарт оказался щедрым по отраслевым меркам - до 11 лет с момента выпуска. Для сравнения, старшие представители архитектуры Pascal (например, GTX 1080) были выпущены около 9 лет назад.

В рамках этого перехода NVIDIA также объявила, что продлевает поддержку драйверов Game Ready для RTX-видеокарт под Windows 10 до октября 2026 года, то есть на год дольше официального срока жизни самой операционной системы от Microsoft.

"Мы хотим обеспечить пользователям RTX-доступ к актуальным оптимизациям для новых игр и приложений даже после окончания поддержки Windows 10", - заявили в NVIDIA.

Напомним, что Microsoft завершит основную поддержку Windows 10 14 октября 2025 года, но критические обновления безопасности могут выходить и после этой даты.

Что важно знать

Maxwell - это архитектура, лежащая в основе видеокарт GeForce GTX 700 и 900 серий

Pascal - основа серии GTX 10.

Стоит отметить, что GTX 1650 и GTX 1660 относятся к более новой архитектуре Turing и под это завершение поддержки не попадают.

Volta использовалась преимущественно в серверных решениях и не касалась массового гейминга.

Что будет дальше?

Хотя игровые оптимизации ("Game Ready") больше не будут выпускаться для этих карт после октября 2025 года, владельцы GPU на Maxwell и Pascal продолжат получать критические обновления безопасности.

На фоне конкурентов, особенно AMD, которая поддерживает только архитектуры RDNA последних лет, решение NVIDIA выглядит относительно лояльным к пользователям.