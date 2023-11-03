Історія переписується. "Золотий м'яч" вручатимуть по-новому: що зміниться

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"Нагорода імені Сократеса" - робить великий внесок у покращення гуманітарної ситуації у світі

Один з "Золотих м'ячів" Мессі (фото: Вікіпедія)

Яка роль УЄФА в нагороді

"Протягом майже 70 років "Золотий м’яч" є найпрестижнішою індивідуальною нагородою у світі футболу та є відзнакою надзвичайної майстерності, відданості, впливу легенд гри та їхнього вагомого сліду в історії спорту. Змагання клубів і національних команд УЄФА, такі як Ліга чемпіонів та Євро, вважаються найвищими світовими етапами для елітних гравців, які часто відіграють вирішальну роль у кандидатурах гравців на головні нагороди та їхнє місце у футбольному пантеоні", - заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

"УЄФА та "Золотий м’яч" є синонімами спортивної досконалості, тому наше партнерство буде природним поєднанням видатності та синергії, яка обіцяє бути винятковою", - додав він.

Джанні Рівера з "Золотим м'ячем" у 1970 році (фото: Вікіпедія)

Додамо, що саме французька щоденна національна спортивна газета L’Équipe, якою володіє Groupe Amaury, висловила в 1955 році ідею щодо організації клубного турніру континентального розмаху.

Ця ідея переросла у створення Кубка європейських клубів чемпіонів (зараз - Ліга чемпіонів), який став головним і найпрестижнішим клубним змаганням не лише під егідою УЄФА, а й у всьому світі.

Лауреатами "Золотого м'яча" були, зокрема, українські футболісти: "динамівці" Олег Блохін та Ігор Бєланов, а також Андрій Шевченко, коли він виступав за "Мілан".