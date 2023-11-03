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Історія переписується. "Золотий м'яч" вручатимуть по-новому: що зміниться

"Золотий м'яч" присуджував французький журнал France Football (колаж: РБК-Україна)
Автор: Дмитро Войналович

"Золотий м'яч" - нагороду найкращому футболістові світу - з 2024 року присуджуватиме не лише авторитетний французький журнал France Football, а й УЄФА.

Про зміни, які чекають найпрестижнішу нагороду, розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану сайтом Спілки європейських футбольних асоціацій.

Що зміниться

  • Трофей Копа
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Один з "Золотих м'ячів" Мессі (фото: Вікіпедія) 

Яка роль УЄФА в нагороді 

"Протягом майже 70 років "Золотий м’яч" є найпрестижнішою індивідуальною нагородою у світі футболу та є відзнакою надзвичайної майстерності, відданості, впливу легенд гри та їхнього вагомого сліду в історії спорту. Змагання клубів і національних команд УЄФА, такі як Ліга чемпіонів та Євро, вважаються найвищими світовими етапами для елітних гравців, які часто відіграють вирішальну роль у кандидатурах гравців на головні нагороди та їхнє місце у футбольному пантеоні", - заявив президент УЄФА Александер Чеферін.

"УЄФА та "Золотий м’яч" є синонімами спортивної досконалості, тому наше партнерство буде природним поєднанням видатності та синергії, яка обіцяє бути винятковою", - додав він.

Джанні Рівера з "Золотим м'ячем" у 1970 році (фото: Вікіпедія) 

Додамо, що саме французька щоденна національна спортивна газета L’Équipe, якою володіє Groupe Amaury, висловила в 1955 році ідею щодо організації клубного турніру континентального розмаху.

Ця ідея переросла у створення Кубка європейських клубів чемпіонів (зараз - Ліга чемпіонів), який став головним і найпрестижнішим клубним змаганням не лише під егідою УЄФА, а й у всьому світі.

Лауреатами "Золотого м'яча" були, зокрема, українські футболісти: "динамівці" Олег Блохін та Ігор Бєланов, а також Андрій Шевченко, коли він виступав за "Мілан".

Нагадаємо, що "Золотий м'яч" у 2023 році виграв Мессі. Аргентинець переписав історію нагороди.

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Золотий м'ячУЕФА