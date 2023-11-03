История переписывается. "Золотой мяч" будут вручать по-новому: что изменится

"Золотой мяч" - награда лучшему футболисту мира - с 2024 года будет присуждать не только авторитетный французский журнал France Football, но и УЕФА.
Об изменениях, ожидающих самую престижную награду, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное сайтом Союза европейских футбольных ассоциаций.
Один из "Золотых мячей" Месси (фото: Википедия)
"На протяжении почти 70 лет "Золотой мяч" является самой престижной индивидуальной наградой в мире футбола и отличием чрезвычайного мастерства, преданности, влияния легенд игры и их весомого следа в истории спорта. Соревнования клубов и национальных команд УЕФА, такие как Лига чемпионов и Евро, считаются самыми высокими мировыми этапами для элитных игроков, часто играющих решающую роль в кандидатурах игроков на главные награды и их место в футбольном пантеоне", - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
"УЕФА и "Золотой мяч" являются синонимами спортивного совершенства, поэтому наше партнерство будет естественным сочетанием величия и синергии, обещающей быть исключительной", - добавил он.
Джанни Ривера с "Золотым мячом" в 1970 году (фото: Википедия)
Добавим, что именно французская ежедневная национальная спортивная газета L'Équipe, которой владеет Groupe Amaury, в 1955 году высказала идею организации клубного турнира континентального размаха.
Эта идея переросла в создание Кубка европейских клубов чемпионов (сейчас - Лига чемпионов), который стал главным и престижным клубным соревнованием не только под эгидой УЕФА, но и во всем мире.
Лауреатами "Золотого мяча" были, в частности, украинские футболисты: "динамовцы" Олег Блохин и Игорь Беланов, а также Андрей Шевченко, когда он выступал за "Милан".
Напомним, что "Золотой мяч" в 2023 году выиграл Месси. Аргентинец переписал историю награды.