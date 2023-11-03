История переписывается. "Золотой мяч" будут вручать по-новому: что изменится

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Один из "Золотых мячей" Месси (фото: Википедия)

Какая роль УЕФА в награде

"На протяжении почти 70 лет "Золотой мяч" является самой престижной индивидуальной наградой в мире футбола и отличием чрезвычайного мастерства, преданности, влияния легенд игры и их весомого следа в истории спорта. Соревнования клубов и национальных команд УЕФА, такие как Лига чемпионов и Евро, считаются самыми высокими мировыми этапами для элитных игроков, часто играющих решающую роль в кандидатурах игроков на главные награды и их место в футбольном пантеоне", - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

"УЕФА и "Золотой мяч" являются синонимами спортивного совершенства, поэтому наше партнерство будет естественным сочетанием величия и синергии, обещающей быть исключительной", - добавил он.

Джанни Ривера с "Золотым мячом" в 1970 году (фото: Википедия)

Добавим, что именно французская ежедневная национальная спортивная газета L'Équipe, которой владеет Groupe Amaury, в 1955 году высказала идею организации клубного турнира континентального размаха.

Эта идея переросла в создание Кубка европейских клубов чемпионов (сейчас - Лига чемпионов), который стал главным и престижным клубным соревнованием не только под эгидой УЕФА, но и во всем мире.

Лауреатами "Золотого мяча" были, в частности, украинские футболисты: "динамовцы" Олег Блохин и Игорь Беланов, а также Андрей Шевченко, когда он выступал за "Милан".