История переписывается. "Золотой мяч" будут вручать по-новому: что изменится
"Золотой мяч" - награда лучшему футболисту мира - с 2024 года будет присуждать не только авторитетный французский журнал France Football, но и УЕФА.
Об изменениях, ожидающих самую престижную награду, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное сайтом Союза европейских футбольных ассоциаций.
Что изменится
Известно, что уже в следующем году будут добавлены две новые награды. Речь идет о номинациях "Тренер года среди мужчин" и "Тренер года среди женщин".
Эти награды будут отмечать "неоценимый вклад тренеров в успех футболистов и футболисток на поле".
До сих пор вручали только такие награды:
- "Золотой мяч" - лучшему футболисту среди мужчин
- "Золотой мяч" - лучшей футболистке среди женщин
- " Трофей Копа" - лучшему игроку до 21 года
- "Трофей Яшина" - лучшему вратарю мира
- "Трофей имени Герда Мюллера" - лучшему бомбардиру предыдущего сезона
- "Клуб года среди мужчин" - лучшей мужской команде
- "Клуб года среди женщин" - лучшей женской команде
- "Награда имени Сократеша" - футболисту, который вносит большой вклад в улучшение гуманитарной ситуации в мире
Один из "Золотых мячей" Месси (фото: Википедия)
Какая роль УЕФА в награде
Согласно соглашению Groupe Amaury (владелец изданий France Football and L'Équipe) остается владельцем бренда "Золотой мяч" и продолжит надзор за системой голосования, которая "останется неизменной и независимой".
УЕФА в свою очередь "предоставит свой футбольный опыт, будет продавать глобальные коммерческие права и организовывать ежегодную гала-церемонию награждения".
"На протяжении почти 70 лет "Золотой мяч" является самой престижной индивидуальной наградой в мире футбола и отличием чрезвычайного мастерства, преданности, влияния легенд игры и их весомого следа в истории спорта. Соревнования клубов и национальных команд УЕФА, такие как Лига чемпионов и Евро, считаются самыми высокими мировыми этапами для элитных игроков, часто играющих решающую роль в кандидатурах игроков на главные награды и их место в футбольном пантеоне", - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
"УЕФА и "Золотой мяч" являются синонимами спортивного совершенства, поэтому наше партнерство будет естественным сочетанием величия и синергии, обещающей быть исключительной", - добавил он.
Джанни Ривера с "Золотым мячом" в 1970 году (фото: Википедия)
Добавим, что именно французская ежедневная национальная спортивная газета L'Équipe, которой владеет Groupe Amaury, в 1955 году высказала идею организации клубного турнира континентального размаха.
Эта идея переросла в создание Кубка европейских клубов чемпионов (сейчас - Лига чемпионов), который стал главным и престижным клубным соревнованием не только под эгидой УЕФА, но и во всем мире.
Лауреатами "Золотого мяча" были, в частности, украинские футболисты: "динамовцы" Олег Блохин и Игорь Беланов, а также Андрей Шевченко, когда он выступал за "Милан".
Напомним, что "Золотой мяч" в 2023 году выиграл Месси. Аргентинец переписал историю награды.