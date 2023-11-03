История переписывается. "Золотой мяч" будут вручать по-новому: что изменится

"Золотой мяч" - награда лучшему футболисту мира - с 2024 года будет присуждать не только авторитетный французский журнал France Football, но и УЕФА.

Об изменениях, ожидающих самую престижную награду, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное сайтом Союза европейских футбольных ассоциаций.

Что изменится

Известно, что уже в следующем году будут добавлены две новые награды. Речь идет о номинациях "Тренер года среди мужчин" и "Тренер года среди женщин".

Эти награды будут отмечать "неоценимый вклад тренеров в успех футболистов и футболисток на поле".

До сих пор вручали только такие награды:

"Золотой мяч" - лучшему футболисту среди мужчин

"Золотой мяч" - лучшей футболистке среди женщин

" Трофей Копа " - лучшему игроку до 21 года

Трофей Копа "Трофей Яшина" - лучшему вратарю мира

"Трофей имени Герда Мюллера" - лучшему бомбардиру предыдущего сезона

"Клуб года среди мужчин" - лучшей мужской команде

"Клуб года среди женщин" - лучшей женской команде

"Награда имени Сократеша" - футболисту, который вносит большой вклад в улучшение гуманитарной ситуации в мире

Один из "Золотых мячей" Месси (фото: Википедия)

Какая роль УЕФА в награде

Согласно соглашению Groupe Amaury (владелец изданий France Football and L'Équipe) остается владельцем бренда "Золотой мяч" и продолжит надзор за системой голосования, которая "останется неизменной и независимой".

УЕФА в свою очередь "предоставит свой футбольный опыт, будет продавать глобальные коммерческие права и организовывать ежегодную гала-церемонию награждения".

"На протяжении почти 70 лет "Золотой мяч" является самой престижной индивидуальной наградой в мире футбола и отличием чрезвычайного мастерства, преданности, влияния легенд игры и их весомого следа в истории спорта. Соревнования клубов и национальных команд УЕФА, такие как Лига чемпионов и Евро, считаются самыми высокими мировыми этапами для элитных игроков, часто играющих решающую роль в кандидатурах игроков на главные награды и их место в футбольном пантеоне", - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

"УЕФА и "Золотой мяч" являются синонимами спортивного совершенства, поэтому наше партнерство будет естественным сочетанием величия и синергии, обещающей быть исключительной", - добавил он.

Джанни Ривера с "Золотым мячом" в 1970 году (фото: Википедия)

Добавим, что именно французская ежедневная национальная спортивная газета L'Équipe, которой владеет Groupe Amaury, в 1955 году высказала идею организации клубного турнира континентального размаха.

Эта идея переросла в создание Кубка европейских клубов чемпионов (сейчас - Лига чемпионов), который стал главным и престижным клубным соревнованием не только под эгидой УЕФА, но и во всем мире.

Лауреатами "Золотого мяча" были, в частности, украинские футболисты: "динамовцы" Олег Блохин и Игорь Беланов, а также Андрей Шевченко, когда он выступал за "Милан".