"Кинджали" в повітрі. Що за вибухи були у Києві та чому РФ знову залучила МіГи для ударів

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Перші два "Кинджали", випущені з МіГ-31К, були в повітряному просторі України близько 10:00. У Києві та області, а також на Чернігівщині та Житомирщині чули звуки вибухів. Атака повторилася близько 10:50.

Втретє повітряна тривога, знову пов'язана зі зльотом МіГ-31К, була оголошена об 11:36, але вже без наслідків. Про пуски не повідомлялося. Згодом об 12:11 було оголошено відбій небезпеки.

Пізніше в Повітряних силах ЗСУ проінформували, що РФ випустила три "Кинджала" в напрямку Старокостянтинова Хмельницької області (там розташовано аеродром).

"Сьогодні з 10:00 по 11:00 було зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" з повітряного простору російської федерації у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області. За попередніми даними у небі РФ перебувало 4 борти винищувачів МіГ-31K", - йдеться в повідомленні військових.

Крім того, вони зазначили, що інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною.

Своєю чергою в Київській міській воєнній адміністрації заявили, що ППО столиці не працювала й місто не було під атакою. Там наголосили, що "сьогоднішня ранкова ситуація в інформаційному просторі Києва стосовно так званих "вибухів" потребує додаткового роз’яснення".

В КМВА також звинуватили ЗМІ та Телеграм-канали в "безвідповідальності" за те, що вони назвали "вибухом" будь-який доволі гучний звук без достовірного розуміння причини його виникнення".

"Насправді, термін "вибух" під час війни в першу чергу асоціюється із застосуванням ворогом потужної зброї, проведенням військових навчань, ліквідацією вибухонезпечних предметів тощо. Інколи вибух може бути техногенного характеру (наприклад, газ). Але, крім цього, існують фізичні явища як грім, або подолання літаком/ракетою звукового бар’єру", - написав начальник КМВА Сергій Попко.

На його думку, повідомлення на кшталт "вибухи в Києві" є "дезінформацією", яка "посіяла панічні настрої серед населення".

"Люди можуть сприймати таку інформацію, наприклад, як результат ракетного удару по столиці. Хоча, насправді, ППО столиці не працювала, по території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося і не було інших воєнних чинників, які могли бути причиною "вибуху", - стверджує Попко.

Чому в Києві та низці областей чули вибухи

Моніторингові канали написали, що звуки вибухів у різних областях, які співпадали з траєкторією ракет "Кинджал, - це звуки подолання звукового бар'єра.

"Ракета летить на майже гіперзвуковій швидкості на фінальній стадії, відповідно вздовж її руху, а це зазвичай Чернігівська, Київська, Житомирська, Вінницька та Хмельницька області - чутно гучні звуки", - писав Телеграм-канал "єРадар".

Авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету (НАУ) Валерій Романенко вважає, що це все ж таки трохи перебільшення. І ось чому.

"Кинджал" летить по балістичній траєкторії, практично більшість якої проходить на висоті 30-40-50 км. І тільки в районі падіння можна почути вибух. Скажімо, коли спускається ракета в район цілі, то там можна почути вибух. А так щоб по всьому шляху супроводжувалася якимись вибухами - ні", - пояснив Романенко в коментарі РБК-Україна.

За його словами, скоріш за все ці звуки - це була робота протиповітряної оборони, що включає пуски ракет і перехід винищувачів зі звукового бар'єру.

Натомість у КМВА заявили, чи це було подолання аеробалістичної ракети "Кинджал" звукового бар'єру під час прольоту над Києвом, чи це було інше фізичне явище - відповідь мають дати фахівці, компетентні в цьому питанні.

Чому РФ знову залучила МіГи для ударів

Примітно, що до цього зазвичай "Кинджали" росіяни застосовували під час масованих комбінованих атак по Україні. Втім, сьогодні сталося інакше. Експерт зазначає, що зараз ворог робить "наголос" саме на балістиці.

"Чому? Тому що антибалістичних комплексів у нас дуже мало. А звичайних зенітних в нас більш-менш. Ми ще отримували й IRIS-T, NASAMS й старі радянські працюють. Ще FrankenSAM переозброїли. Тому крилаті ракети вразливі, але більшість території України не має захисту від балістичних ракет", - каже Романенко.

Тобто, за його словами, наразі агресор робить ставку на ураження української інфраструктури власне балістичними ракетами.

"Іскандерами", там де вони дістають, але у них дальність не висока - 500 км. У "Кинджалів" дальність до 1000 км. Тому що вони не витрачають паливо на підйом на висоту, їх підіймає винищувач і запускає вже з великої висоти й з високою надзвуковою швидкістю. Тому через це в них фактично подвоєна дальність польоту", - акцентує Романенко.

Чому під час першої атаки "Кинджалів" тривогу не оголосили раніше

Зазначимо, що ще під час першої атаки вибухи лунали практично разом з поширенням повітряної тривоги регіонами. Звуки чули не лише в столиці, а й низці областей.

Тому виникає питання, чому небезпеку все ж не оголосили завчасно. Наразі Повітряні сили не коментували, чому саме так сталося. Втім, авіаексперт назвав можливу причину.

"Тут важко сказати. Це скоріше питання до речника Повітряних сил. Тому що могли вважати, що МіГи виконують черговий тренувальний політ. Хоча загалом МіГи, коли вони підіймаються з "Моздока", "Ахтубінська" чи "Саваслейки", то їх практично після злету і підйому на висоту близько 3-4 тисячі метрів видно за 1200 км", - пояснює Романенко.

Він припускає, що, мабуть, запуски ракет були з нетипових зон пуску. Бо загалом відомо, що пуски відбуваються або з акваторії Чорного моря (якщо зліт з "Моздоку"), з Каспійського моря (якщо зліт "Ахтубінську") або з Рязанської області (якщо зліт з "Саваслейки").

"Мабуть, обставини вказували на те, що це звичайний тренувальний політ", - підсумував Романенко.