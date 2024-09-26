Через нічну атаку на Київ двоє постраждалих, в тому числі дитина

Через атаку на Київ вночі та вранці 26 вересня постраждали двоє людей. Один із них - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Крім того, внаслідок падіння уламків БПЛА у Києві пошкоджень зазнали 4 багатоквартирні будинки та 20 автомобілів, сталася розгерметизація газової труби.

"Двоє людей постраждали: чоловік отримав поранення, у його дитини гостра реакція на стрес", - розповіли у ДСНС.

Атака РФ по Україні

Російські війська запустили по Україні 78 дронів-камікадзе та шість ракет у ніч проти 26 вересня. ППО збила чотири ракети та 66 дронів.

Окупанти атакували Одеську область, Київ та Запоріжжя. Причому по Запоріжжю РФ вдарила КАБами. У місті вісім людей постраждали, а на у Одеській області загинула жінка.

Також було атаковано два енергооб'єкти в Миколаївській області та на Прикарпатті. В Івано-Франківській області, зокрема, без світла частково залишився центр Івано-Франківська. Є відключення на півдні.

Докладніше про наслідки атаки РФ по Україні 26 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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