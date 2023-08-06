"Кинджали" Москві не допоможуть. Зеленський про системи ППО в Україні

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна знищила культ російських гіперзвукових ракет "Кинджал", якими РФ довго намагалася залякувати не лише Україну, а й весь світ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зеленський під час заходів з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ заявив, що якщо є вітчизняні системи ППО й ППО партнерів, "Кинджали" Москві не допоможуть.

"Цей культ знищений назавжди. Наші воїни з усією очевидністю довели: якщо у захисників життя є козацький характер, є наші вітчизняні системи ППО, є ППО наших партнерів, то в терористів немає жодного шансу. Жодні "Кинджали" Москві не допоможуть", - наголосив президент.

За його словами, за час повномасштабної війни українські льотчики здійснили понад 14 тис. бойових вильотів, воїни Повітряних сил збили понад 3,5 тисячі літаків, гелікоптерів і ракет окупантів та ще понад 2 тисячі ворожих ударних дронів.

Нагадаємо, що президент також повідомив, що Чехія передала Україні симулятор для підготовки пілотів до роботи на літаках F-16.

Тренування українських пілотів на F-16

Країни-союзники ухвалили рішення про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Президент України повідомив, що навчання військових Збройних сил України на американських винищувачах F-16 розпочнуться вже в серпні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.