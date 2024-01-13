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У Чернігові було чути вибухи, повідомляють про роботу ППО

Субота 13 січня 2024 07:43
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У Чернігові було чути вибухи, повідомляють про роботу ППО Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

У Чернігові було чути вибухи сьогодні вранці, 13 січня. У районі міста працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що у напрямку міста рухалося кілька повітряних цілей.

Повітряна тривога 13 січня

Російські війська сьогодні вранці, 13 січня, зробили чергову спробу масованого ракетного удару територією України.

За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ випустили територією країни крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95, а також винищувачів МіГ-31 і бомбардувальників Ту-22.

Вранці вибухи було чути у Кропивницькому та Кременчуці. Також сьогодні, 13 січня, рано-вранці вибухи були чутні в Дніпрі під час повітряної тривоги.

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