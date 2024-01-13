У Дніпрі чути вибухи, повідомляли про загрозу "Кинджала"
У Дніпрі було кілька вибухів. Повітряні Сили попереджали про загрозу ракети "Кинджал"
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві джерела.
Повітряні Сили України закликали жителів Дніпра в укриттях до кінця повітряної тривоги.
"Дніпро в укриття", - написали Повітряні Сили на своєму каналі Telegram.
Оновлено 07:29
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в своєму Telegram-каналі повідомив, що з п'ятої ранку в області було гучно.
"Чергова ракетна атака ворога на Україну. З пʼятої ранку в області декілька разів було гучно. Вся інформація - після завершення тривоги", - написав Лисак.
Також голова закликав перебувати в безпечних місцях і не допомогати ворогу.
"Загроза ще триває. Перебувайте в безпечних місцях. Не допомагайте ворогу і нічого не викладайте і не коментуйте", - додав Лисак
Повітряна тривога 13 січня
Російські війська зробили спробу масованого ракетного удару. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські бомбардувальники Ту-95 випустили крилаті ракети територією країни з району Каспійського моря.
Потім на території РФ злетів МІГ-31К - носій ракет "Кинджал". Тривогу оголошено на всій території України.
Двічі за ранок мешканці Дніпра чули вибухи.
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