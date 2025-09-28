UA

"Кинджали", крилаті ракети і 600 дронів: як ППО відбила масовану атаку РФ

Фото: сили ППО знешкодили 611 дронів та ракет (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія 28 вересня випустила по Україні 595 дронів різних типів. Також ворог атакував 48 ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Окупанти завдали комбінованого удару, випустивши 643 цілі по Україні. А саме:

  • 593 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда і Кача у Криму;
  • 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль" із Курської області;
  • 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області;
  • 38 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області;
  • 8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Протиповітряна оборона України знешкодила 611 повітряних цілей:

  • 566 дронів типу Shahed, "Гербера" і безпілотників інших типів;
  • 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль";
  • 35 крилатих ракет Х-101;
  • 8 крилатих ракет "Калібр".

Основний напрямок удару - Київ. Зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного дрона на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) - на 25 локаціях.

Масована атака на Україну

Цієї ночі під ударом ворога були Київ, Київська область, Запоріжжя, Хмельницька, Сумська, Одеська області. У Києві внаслідок атаки загинули четверо осіб, зокрема 12-річна дитина. Також у столиці 13 осіб постраждали.

Загалом по всій Україні щонайменше 40 осіб постраждали, серед поранених є діти.

Більше про обстріл Києва - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

