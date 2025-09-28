"Кинджали", крилаті ракети і 600 дронів: як ППО відбила масовану атаку РФ

Масована атака на Україну

Цієї ночі під ударом ворога були Київ, Київська область, Запоріжжя, Хмельницька, Сумська, Одеська області. У Києві внаслідок атаки загинули четверо осіб, зокрема 12-річна дитина. Також у столиці 13 осіб постраждали.

Загалом по всій Україні щонайменше 40 осіб постраждали, серед поранених є діти.

