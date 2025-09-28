"Кинжалы", крылатые ракеты и 600 дронов: как ПВО отразила массированную атаку РФ

Массированная атака на Украину

Этой ночью под ударом врага были Киев, Киевская область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Одесская области. В Киеве в результате атаки погибли четыре человека, в том числе 12-летний ребенок. Также в столице 13 человек пострадали.

Всего по всей Украине по меньшей мере 40 человек пострадали, среди раненых есть дети.

