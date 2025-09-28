RU

"Кинжалы", крылатые ракеты и 600 дронов: как ПВО отразила массированную атаку РФ

Фото: силы ПВО обезвредили 611 дронов и ракет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия 28 сентября выпустила по Украине 595 дронов различных типов. Также враг атаковал 48 ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Оккупанты нанесли комбинированный удар, выпустив 643 цели по Украине. А именно:

  • 593 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск и Чауда и Кача в Крыму;
  • 2 реактивных БпЛА типа "Бандероль" из Курской области;
  • 2 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области;
  • 38 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области;
  • 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Противовоздушная оборона Украины обезвредила 611 воздушных целей:

  • 566 дронов типа Shahed, "Гербера" и беспилотников других типов;
  • 2 реактивных БпЛА типа "Бандероль";
  • 35 крылатых ракет Х-101;
  • 8 крылатых ракет "Калибр".

Основное направление удара - Киев. Зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного дрона на 16 локациях, падение сбитых (обломки) - на 25 локациях.

 

Массированная атака на Украину

Этой ночью под ударом врага были Киев, Киевская область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская, Одесская области. В Киеве в результате атаки погибли четыре человека, в том числе 12-летний ребенок. Также в столице 13 человек пострадали.

Всего по всей Украине по меньшей мере 40 человек пострадали, среди раненых есть дети.

Больше об обстреле Киева - узнайте в материале РБК-Украина.

