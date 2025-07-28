"Кинджали", Х-101 і сотні дронів: як ППО відбила масовану атаку РФ

Атака на Україну

Рекордні атаки дронами фіксують останніми тижнями – російські війська намагаються виснажити українську ППО, атакуючи одночасно сотнями безпілотників із кількох напрямків.

Удар у ніч на 28 липня став одним із наймасовіших .У Києві уламки збитих цілей пошкодили житлові будинки в Дарницькому та Голосіївському районах, поранено 8 осіб, серед них дворічна дитина. В одному з будинків сталася пожежа.

У Кропивницькому пошкоджено філармонію, інші об’єкти інфраструктури.

Крім того, у Дніпропетровській області - поранено двох осіб, виникла пожежа на енергетичному об'єкті. В Одеській області уламки Shahedів впали на портову інфраструктуру.

У ніч атаки повітряна тривога тричі охоплювала всю територію України, в окремих регіонах вона тривала понад 5 годин.

Детальніше про атаку цієї ночі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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