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"Кинджали", Х-101 і сотні дронів: як ППО відбила масовану атаку РФ

Фото: РФ випустила 331 ціль, ППО збила 311 (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 28 липня Росія здійснила один з найбільших за час війни комбінований повітряний удар по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Загалом ворог випустив 331 засіб повітряного нападу, з яких українським Силам оборони вдалося знищити або подавити 311 цілей.

За офіційною інформацією, окупанти атакували:

  • 324 ударними БпЛА, зокрема "Shahed" і дронами-імітаціями, з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;
  • 4 крилатими ракетами Х-101 із літаків у небі над Саратовською областю РФ;
  • 3 аеробалістичними ракетами "Кинджал" з повітряного простору Липецької області.

Основний удар прийшовся на Старокостянтинів у Хмельницькій області.

ППО діяла по всій країні: задіяні авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ і дрони.

Станом на 09:30 ранку українська ППО збила або подавила:

  • 309 дронів,
  • 2 крилаті ракети Х-101.

У результаті атаки зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 дронів у трьох локаціях.

Також повідомляється про падіння уламків у різних регіонах. Аеробалістичні ракети "Кинджал" не досягли своїх цілей.

Атака на Україну

Рекордні атаки дронами фіксують останніми тижнями – російські війська намагаються виснажити українську ППО, атакуючи одночасно сотнями безпілотників із кількох напрямків.

Удар у ніч на 28 липня став одним із наймасовіших .У Києві уламки збитих цілей пошкодили житлові будинки в Дарницькому та Голосіївському районах, поранено 8 осіб, серед них дворічна дитина. В одному з будинків сталася пожежа.

У Кропивницькому пошкоджено філармонію, інші об’єкти інфраструктури.

Крім того, у Дніпропетровській області - поранено двох осіб, виникла пожежа на енергетичному об'єкті. В Одеській області уламки Shahedів впали на портову інфраструктуру.

У ніч атаки повітряна тривога тричі охоплювала всю територію України, в окремих регіонах вона тривала понад 5 годин.

Детальніше про атаку цієї ночі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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