"Кинжалы", Х-101 и сотни дронов: как ПВО отразила массированную атаку РФ

Атака на Украину

Рекордные атаки дронами фиксируют в последние недели - российские войска пытаются истощить украинскую ПВО, атакуя одновременно сотнями беспилотников с нескольких направлений.

Удар в ночь на 28 июля стал одним из самых массовых: в Киеве обломки сбитых целей повредили жилые дома в Дарницком и Голосеевском районах, ранены 8 человек, среди них двухлетний ребенок. В одном из домов произошел пожар.

В Кропивницком повреждены филармония, другие объекты инфраструктуры.

Кроме того, в Днепропетровской области - ранены два человека, возник пожар на энергетическом объекте. В Одесской области обломки Shahedов упали на портовую инфраструктуру.

В ночь атаки воздушная тревога трижды охватывала всю территорию Украины, в отдельных регионах она длилась более 5 часов.

Подробнее об атаке этой ночью - читайте в материале РБК-Украина.

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