UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Якими послугами внутрішні переселенці можуть скористатися онлайн: перелік

Фото: якими послугами внутрішні переселенці можуть скористатися онлайн (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Внутрішні переселенці можуть скористатися адміністративними послугами від держави, не виходячи з дому - за допомогою додатку "Дія" та на відповідному вебпорталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Завдяки цифровізації держпослуг у додатку "Дія‎" внутрішні переселенці можуть:

  • отримати довідку ВПО та подати заявку на виплату грошової допомоги на проживання (за даними Мінсоцполітики цією послугою вже скористалися понад 1,4 мільйона громадян);
  • змінити місце фактичного проживання ВПО (послугою скористалися понад 45 тисяч осіб);
  • скасувати довідку ВПО (послугу отримали близько 75 тисяч людей).

Онлайн оформлення забезпечує швидку й автоматизовану верифікацію даних внутрішньо переміщених осіб.

Також ВПО на порталі "Дія" можуть подати заявку на участь у програмі "Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам"‎, яка реалізується в межах спільного проєкту Мінреінтеграції та Держмолодьжитла.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у 2023 році для внутрішньо переміщених осіб автоматично продовжуються виплати щомісячної грошової допомоги. Держава виплачує громадянам, які, зокрема, були змушені залишити свої будинки через бойові дії від 2 до 3 тисяч гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія СітіВнутрішньо переміщені особиМінреінтеграцііВійна Росії проти України