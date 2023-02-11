Какими услугами внутренние переселенцы могут воспользоваться онлайн: список

Внутренние переселенцы могут воспользоваться административными услугами от государства, не выходя из дома - с помощью приложения "Дія" и на соответствующем вебпортале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также ВПЛ на портале "Дія" могут подать заявку на участие в программе "Предоставление льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам", которая реализуется в рамках совместного проекта Минреинтеграции и Госмолодежилья.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в 2023 году для внутренне перемещенных лиц автоматически продолжаются выплаты ежемесячного пособия. Государство выплачивает гражданам, которые, в частности, были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий от 2 до 3 тысяч гривен.

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