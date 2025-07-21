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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

З якими країнами Україна запровадить множинне громадянство: Зеленський назвав пріоритет

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна насамперед домовлятиметься про множинне громадянство з тими країнами, в яких проживає велика кількість українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на зустрічі з українськими послами.

Глава української держави нагадав, що нещодавно Рада ухвалила закон, який дозволяє українцям мати множинне громадянство.

"Поступово будемо визначати коло країн, з якими будуть відкриватися відповідні процедури. Я думав почати з країн, де найбільше українців зараз. Це насамперед такі країни, як Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії", - розповів Зеленський.

За його словами, остаточний список країн буде визначено в результаті консультацій із прем'єром Юлією Свириденко, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та спікером Ради Русланом Стефанчуком.

Він додав, що також про множинне громадянство планують домовитися з Канадою та іншими країнами, де багато українців, а також де Україну сильно підтримують.

"Це також важливий аспект - які країни традиційно з нами, традиційно нас підтримують і теплі до українців, дуже теплі і важливі для України", - уточнив він.

Множинне громадянство

Нагадаємо, 15 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство.

Документ передбачає, що перелік країн, з якими дозволять множинне громадянство, визначатиметься з урахуванням безпеки та інтересів України.

Детальніше про закон - у матеріалі РБК-Україна.

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