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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

С какими странами Украина введет множественное гражданство: Зеленский назвал приоритет

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина в первую очередь будет договариваться о множественном гражданстве с теми странами, в которых проживает большое количество украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с украинскими послами.

Глава украинского государства напомнил, что недавно Рада приняла закон, который разрешает украинцам иметь множественное гражданство. 

"Постепенно будем определять круг стран, с которыми будут открываться соответствующие процедуры. Я думал начать со стран, где больше всего украинцев сейчас. Это прежде всего такие страны, как Германия, Польша, Чехия, государства Балтии", - рассказал Зеленский. 

По его словам, окончательный список стран будет определен в результате консультаций с премьером Юлией Свириденко, министром иностранных дел Андреем Сибигой и спикером Рады Русланом Стефанчуком. 

Он добавил, что также о множественном гражданстве планируют договориться с Канадой и другими странами, где много украинцев, а также где Украину сильно поддерживают. 

"Это также важный аспект - какие страны традиционно с нами, традиционно нас поддерживают и теплые к украинцам, очень теплые и важные для Украины", - уточнил он. 

Множественное гражданство

Напомним, 15 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве.

Документ предусматривает, что перечень стран, с которыми разрешат множественное гражданство, будет определяться с учетом безопасности и интересов Украины.

Детальнее о законе - в материале РБК-Украина.

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