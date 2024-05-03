З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список

Відповідно до захворювання, кожного військовозобов'язаного можуть визнати:
не придатним до служби;
повністю придатним;
придатним для служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП), навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення чи охорони.
Як приклад, до хвороб з якими військовозобов'язаних визнають придатними відносяться:
залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій;
хронічні вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;
хвороби, що зумовленні ВІЛ та безсимптомне носійство ВІЛ;
новоутворення у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування;
повільно прогресуючі та не прогресуючі хвороби крові;
хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій;
невротичні легкі психічні розлади з виходом в одужання;
запальні хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;
хвороби зовнішнього вуха, середньо-тяжка двобічна приглухуватість;
гіпертонічна хвороба I стадії
хвороби з незначними порушеннями функції зовнішнього дихання;
хвороби печінки з незначними порушеннями функцій;
виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з незначними порушеннями функцій;
артрози та інші ураження суглобів з незначними порушеннями функцій та інші.
Зокрема до служби в тилу визнаватимуться придатними з:
клінічно вилікуваним туберкульозом;
хронічними вірусними гепатитами з помірними порушеннями функцій;
хворобами, що зумовлені ВІЛ, з імунною субкомпенсацією;
зі станом після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи, рак шкіри.
доброякісними новоутвореннями з помірними порушеннями функцій;
хворобами крові, які повільно прогресують з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями та інші.
Мобілізація в Україні
Новий закон про мобілізацію в Україні було підписано президентом Володимиром Зеленський вже 16 квітня. Документ оприлюднили на наступний день, 17 квітня й набирає чинност вже 18 травня.
Детальніше про мобілізацію та про те, що зміниться з травня - читайте у нашому матеріалі.