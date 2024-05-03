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З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список

Фото: Міноборони опублікувало список хвороб з якими визнають придатними (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони України оприлюднило список захворювань з якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міноборони України.

Відповідно до захворювання, кожного військовозобов'язаного можуть визнати: 

  • не придатним до служби; 
  • повністю придатним; 
  • придатним для служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП), навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення чи охорони. 

Як приклад, до хвороб з якими військовозобов'язаних визнають придатними відносяться: 

  • залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій;
  • хронічні вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій; 
  • хвороби, що зумовленні ВІЛ та безсимптомне носійство ВІЛ; 
  • новоутворення у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування;
  • повільно прогресуючі та не прогресуючі хвороби крові;
  • хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій;
  • невротичні легкі психічні розлади з виходом в одужання;
  • запальні хвороби центральної нервової системи  з незначними порушеннями функцій;
  • хвороби зовнішнього вуха, середньо-тяжка двобічна приглухуватість;
  • гіпертонічна хвороба I стадії
  • хвороби з незначними порушеннями функції зовнішнього дихання;
  • хвороби печінки з незначними порушеннями функцій;
  • виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з незначними порушеннями функцій;
  • артрози та інші ураження суглобів з незначними порушеннями функцій та інші. 

Зокрема до служби в тилу визнаватимуться придатними з: 

  • клінічно вилікуваним туберкульозом; 
  • хронічними вірусними гепатитами з помірними порушеннями функцій;
  • хворобами, що зумовлені ВІЛ, з імунною субкомпенсацією;
  • зі станом після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи, рак шкіри.
  • доброякісними новоутвореннями з помірними порушеннями функцій;
  • хворобами крові, які повільно прогресують з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями та інші. 

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