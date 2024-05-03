З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список

Відповідно до захворювання, кожного військовозобов'язаного можуть визнати:

не придатним до служби;

повністю придатним;

придатним для служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП), навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення чи охорони.

Як приклад, до хвороб з якими військовозобов'язаних визнають придатними відносяться:

залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій;

хронічні вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;

хвороби, що зумовленні ВІЛ та безсимптомне носійство ВІЛ;

новоутворення у фазі тривалої стійкої ремісії після проведеного специфічного лікування;

повільно прогресуючі та не прогресуючі хвороби крові;

хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин з незначними порушеннями функцій;

невротичні легкі психічні розлади з виходом в одужання;

запальні хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

хвороби зовнішнього вуха, середньо-тяжка двобічна приглухуватість;

гіпертонічна хвороба I стадії

хвороби з незначними порушеннями функції зовнішнього дихання;

хвороби печінки з незначними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки з незначними порушеннями функцій;

артрози та інші ураження суглобів з незначними порушеннями функцій та інші.

Зокрема до служби в тилу визнаватимуться придатними з:

клінічно вилікуваним туберкульозом;

хронічними вірусними гепатитами з помірними порушеннями функцій;

хворобами, що зумовлені ВІЛ, з імунною субкомпенсацією;

зі станом після радикального хірургічного лікування первинної пухлини; рак нижньої губи, рак шкіри.

доброякісними новоутвореннями з помірними порушеннями функцій;

хворобами крові, які повільно прогресують з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями та інші.

Мобілізація в Україні

Новий закон про мобілізацію в Україні було підписано президентом Володимиром Зеленський вже 16 квітня. Документ оприлюднили на наступний день, 17 квітня й набирає чинност вже 18 травня.

Детальніше про мобілізацію та про те, що зміниться з травня - читайте у нашому матеріалі.

Також РБК-Україна розповідало, кому, відповідно до нового закону, не треба йти до ТЦК.