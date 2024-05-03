С какими болезнями могут мобилизовать: Минобороны опубликовало список

В соответствии с заболеванием, каждого военнообязанного могут признать:
не годным к службе;
полностью годным;
годным для службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП), учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны.
В качестве примера, в список болезней с которыми военнообязанных признают годными относятся:
остаточные изменения после вылеченного туберкулеза различных локализаций;
хронические вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;
болезни, обусловленные ВИЧ и бессимптомное носительство ВИЧ;
новообразования в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного специфического лечения;
медленно прогрессирующие и не прогрессирующие болезни крови;
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ с незначительными нарушениями функций;
невротические легкие психические расстройства с выходом в выздоровление;
воспалительные болезни центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;
болезни наружного уха, средне-тяжелая двусторонняя тугоухость;
гипертоническая болезнь I стадии
болезни с незначительными нарушениями функции внешнего дыхания;
болезни печени с незначительными нарушениями функций;
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с незначительными нарушениями функций;
артрозы и другие поражения суставов с незначительными нарушениями функций и другие.
В частности к службе в тылу будут признаваться годными с:
клинически вылеченным туберкулезом;
хроническими вирусными гепатитами с умеренными нарушениями функций;
болезнями, обусловленными ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией;
с состоянием после радикального хирургического лечения первичной опухоли; рак нижней губы, рак кожи.
доброкачественными новообразованиями с умеренными нарушениями функций;
болезнями крови, которые медленно прогрессируют с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями и другие.
Мобилизация в Украине
Новый закон о мобилизации в Украине был подписан президентом Владимиром Зеленский уже 16 апреля. Документ обнародовали на следующий день, 17 апреля и вступает в силу уже 18 мая.
Подробнее о мобилизации и о том, что изменится с мая - читайте в нашем материале.