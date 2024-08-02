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Какими будут мировые цены на нефть и газ: прогноз НБУ на три года

Украина, Пятница 02 августа 2024 08:57
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Какими будут мировые цены на нефть и газ: прогноз НБУ на три года Фото: Цены на нефть и газ будут постепенно падать (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Мировые цены на энергоносители в ближайшие годы будут колебаться в относительно узких пределах с тенденцией к снижению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2024 года).

Цены на нефть

По прогнозу НБУ, в 2024 году мировые цены на нефть останутся на уровне 80-90 долларов за баррель.

"Рекордные объемы добычи в США, устойчивое наращивание добычи Ливией, Ираном и Анголой на фоне вялого спроса со стороны Китая будут давить в сторону снижения цен. В то же время ожидаемое оживление спроса в США и странах Европы, в частности, благодаря постепенному смягчению монетарной политики ведущих ЦБ, будет удерживаться. цены от понижения", - говорится в отчете.

НБУ ожидает, что в последующие годы нефть будет умеренно дешеветь в результате сложившегося профицита предложения на рынке, в том числе из-за наращивания добычи странами ОПЕК+

По данным НБУ, средняя цена нефти марки Brent в 2023 году упала на 17,2% до 82,6 долларов за баррель. НБУ прогнозирует, что в 2024 году цена вырастет на 1,8% до 84,1 долларов, в 2025 году упадет на 11,1% до 74,7 долларов, в 2026 году упадет на 2,1% до 73,1 долларов баррель.

Какими будут мировые цены на нефть и газ: прогноз НБУ на три года

Цены на газ

По прогнозу НБУ, Цены на природный газ на европейском рынке, несмотря на сохранение высокой волатильности, будут постепенно снижаться на всем прогнозном горизонте из-за увеличения производства СПГ в мире, прежде всего в США, Катаре и Австралии; наращивание снабжения Россией в страны Азии; увеличение производства энергии из возобновляемых источников; сбалансированное скопление запасов.

Однако геополитическая напряженность будет оставаться ключевым источником неопределенности. Террористическая активность негосударственных образований в Красном море и эскалация войны на Ближнем Востоке могут создать значительные перебои в цепях поставок энергоносителей на мировой рынок.

"В условиях ожидаемого оживления спроса это может привести к нивелированию профицита предложения и росту цен на нефть и газ", – говорится в прогнозе.

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2023 году упали на 65,7% до 465,6 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ прогнозирует, что в 2024 году цены упадут на 23,8% до 354,6 долларов за тысячу кубометров, в 2025 году вырастут на 8,5% до 384,7 долларов, в 2026 году упадут на 12,5% до 336, 5 долларов.

Напомним, в апреле 2024 года НБУ прогнозировал среднюю цену на нефть марки Brent в 2024 году на уровне 84,4 долларов за баррель, цену газа на хабе ТТF в Нидерландах на уровне 340,8 долларов за тысячу кубометров.

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