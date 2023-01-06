Якими будуть різдвяні свята у Київській області: поради від Нацполіції

Нєбитов зазначив, що Сили оборони охоронятимуть храми, щоб запобігти можливим провокаціям. Для цього понад 2500 поліцейських спільно із представниками добровольчих формувань та особовий склад з числа ЗСУ заступили для несення служби під час різдвяних свят.

Крім того, залучено понад 400 додаткових нарядів - понад 250 піших та 70 автопатрулів, які забезпечуватимуть безпеку, оскільки на території Київської області налічується понад 800 культових споруд, де проходитимуть богослужіння ввечері та зранку.

"Ми очікуємо більш як 700 богослужінь і звичайно жодна із цих місць не залишить без уваги правоохоронців. Ми створили відповідну кількість нарядів, їх більш як 500, залучили добровольче формування територіальних громад, які традиційно допомагають нам забезпечувати правопорядок, залучені ЗСУ, служби військового правопорядку, тому впевнений, що правопорядок буде і провокацій вдасться нам запобігти. Якщо вони відбудуться, обов'язково всі будуть затримані та притягнені до кримінальної відповідальності", - запевнив Нєбитов.

І закликав мешканців громад Київської області дотримуватися комендантської години та заходів особистої безпеки. У разі виявлення правопорушень слід одразу телефонувати на спецлінію "102".

Крім того, генерал Нєбитов нагадав, що комендантська година у Київській області залишилася незмінною і діє з 23-ї години до 5-ї ранку.