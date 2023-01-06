Какими будут рождественские праздники в Киевской области: советы от Нацполиции

Небитов отметил, что Силы обороны будут охранять храмы, чтобы предотвратить возможные провокации. Для этого более 2500 полицейских совместно с представителями добровольческих формирований и личным составом из ВСУ заступили для несения службы во время рождественских праздников.

Кроме того, привлечено более 400 дополнительных нарядов - более 250 пеших и 70 автопатрулей, обеспечивающих безопасность, поскольку на территории Киевской области насчитывается более 800 культовых сооружений, где будут проходить богослужения вечером и утром.

"Мы ожидаем более 700 богослужений и, конечно, ни одно из этих мест не останется без внимания правоохранителей. Мы создали соответствующее количество нарядов, их более 500, привлекли добровольное формирование территориальных общин, которые традиционно помогают нам обеспечивать правопорядок, привлечены ВСУ, службы военного правопорядка, поэтому уверен, что правопорядок будет и провокаций удастся предотвратить. Если они состоятся, обязательно все будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности", - заверил Небитов.

И призвал жителей общин Киевской области соблюдать комендантский час и меры личной безопасности. При выявлении правонарушений следует сразу звонить на спецлинию "102".

Кроме того, генерал Небитов напомнил, что комендантский час в Киевской области остался неизменным и действует с 23 часов до 5 утра.