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Якими будуть обмеження по світлу у Києві та Дніпрі завтра: відповідь YASNO

Фото: якими будуть обмеження по світлу у Києві та Дніпрі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В YASNO повідомили, які обмеження електроенергії завтра будуть діяти в Дніпрі та Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook гендиректора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

За словами Коваленка, у Києві на завтра обмеження будуть на рівні 986 МВт на день та 648 МВт на ніч. 61% потреби міста Буде забезпечено в електроенергії.

У Дніпропетровській області точних даних з приводу обмежень на завтра ще немає, проте гендиректор YASNO нагадав, що в області доволі складна ситуація зі світлом.

"Загалом область зараз у складному становищі. Протягом тижня "Укренерго" встановлює денні ліміти для неї на рівні 1180 МВт, притому, що орієнтовне споживання - 2200 МВт. І з цих 1180 МВт лише близько 15% іде на потреби населення та малого бізнесу", - пояснив Коваленко.

Нагадаємо, вчора Коваленко показав інфографіку - як розподіляють електроенергію по Києву та Дніпропетровській області.

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КиївДніпропетровська областьЕлектроенергія