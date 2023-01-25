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Какими будут ограничения по свету в Киеве и Днепре завтра: ответ YASNO

Фото: какими будут ограничения по свету в Киеве и Днепре (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В YASNO сообщили, какие ограничения электроэнергии будут действовать завтра в Днепре и Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гендиректора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

По словам Коваленко, в Киеве на завтра ограничения будут на уровне 986 МВт в день и 648 МВт на ночь. 61% потребности города будет обеспечено в электроэнергии.

В Днепропетровской области точных данных об ограничениях на завтра еще нет, однако гендиректор YASNO напомнил, что в области довольно сложная ситуация со светом.

"В целом область сейчас в сложном положении. В течение недели "Укрэнерго" устанавливает дневные лимиты для нее на уровне 1180 МВт, притом что ориентировочное потребление - 2200 МВт. И из этих 1180 МВт лишь около 15% уходит на потребности населения и малого бизнеса", - пояснил Коваленко.

Напомним, вчера Коваленко показал инфографику – как распределяют электроэнергию по Киеву и Днепропетровской области.

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КиевДнепропетровская областьЭлектроэнергия