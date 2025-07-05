Якими будуть курси долара та євро: банкір дав прогноз на наступний тиждень

За його словами, дія режиму "керованої гнучкості" залишиться провідною, адже на його основі ми спостерігаємо вельми незначні валютні рухи, та й будь-які переміни не є хаотичними чи раптовими.

Крім того, різниця між курсами купівлі/продажу, як і між курсами міжбанку та готівкового ринку будуть мізерними.

"Тобто не варто надто хвилюватися, що курс валют може раптово злетіти до небес, приміром, під впливом фактору попиту, або ж впаде у прірву через можливе ситуативне послаблення долара до євро", - сказав Лєсовий.

Курс євро

Як і впродовж останнього часу, курс євро не залежатиме від внутрішніх українських процесів: його формування відбуватиметься на основі світових торгів пари долар / євро, сказав банкір.

За його словами, зараз поки важко прогнозувати співвідношення вартості цих світових валют. Все залежатиме від економічних взаємин США та ЄС, чи зміняться вони через нові анонсовані і досі нескасовані мита Дональда Трампа в 50% на європейські товари, чи все ж таки вдасться порозумітися. Принаймні нараз мова йде про дедлайн 9 липня, що буде саме наступного тижня.

"Також не забуваймо про вартість нафти та газу, яка може змінюватися відповідно до ситуації на Близькому Сході. Зростання цін на енергоносії може послабити, як долар, так і євро та відповідно посилити інфляцію в США та ЄС. Однак ці дві валюти не втратять статус світових, тобто глобальне знецінення їм не загрожує", - сказав Лєсовий.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (7-13 липня):

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,6-42 грн/долар та 46,5-49 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-42 грн/долар та 46,5-49 грн/долар (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, наступного тижня ситуація на валютній сцені не зміниться, хоч за лаштунками можуть вирувати різні емоції, пов’язані передусім із ситуацією на Близькому Сході та у взаєминах США-ЄС. Однак український валютний ринок матиме вдосталь ознак стабільності, а регулятор навряд чи змінить свою стратегію, яка є оптимальною для країни в умовах війни", - констатував Лєсовий.