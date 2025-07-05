Якими будуть курси долара та євро: банкір дав прогноз на наступний тиждень

У першій половині липня головні виразники валютного ринку залишаться майже без змін. Офіційний курс буде нижчим за початковий курс року (42 гривні) в середньому на 0,5-2%.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

За його словами, дія режиму "керованої гнучкості" залишиться провідною, адже на його основі ми спостерігаємо вельми незначні валютні рухи, та й будь-які переміни не є хаотичними чи раптовими.

Крім того, різниця між курсами купівлі/продажу, як і між курсами міжбанку та готівкового ринку будуть мізерними.

"Тобто не варто надто хвилюватися, що курс валют може раптово злетіти до небес, приміром, під впливом фактору попиту, або ж впаде у прірву через можливе ситуативне послаблення долара до євро", - сказав Лєсовий.

Курс євро

Як і впродовж останнього часу, курс євро не залежатиме від внутрішніх українських процесів: його формування відбуватиметься на основі світових торгів пари долар / євро, сказав банкір.

За його словами, зараз поки важко прогнозувати співвідношення вартості цих світових валют. Все залежатиме від економічних взаємин США та ЄС, чи зміняться вони через нові анонсовані і досі нескасовані мита Дональда Трампа в 50% на європейські товари, чи все ж таки вдасться порозумітися. Принаймні нараз мова йде про дедлайн 9 липня, що буде саме наступного тижня.

"Також не забуваймо про вартість нафти та газу, яка може змінюватися відповідно до ситуації на Близькому Сході. Зростання цін на енергоносії може послабити, як долар, так і євро та відповідно посилити інфляцію в США та ЄС. Однак ці дві валюти не втратять статус світових, тобто глобальне знецінення їм не загрожує", - сказав Лєсовий.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (7-13 липня):

Коридори допустимих валютних змін складуть 41,6-42 грн/долар та 46,5-49 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-42 грн/долар та 46,5-49 грн/долар (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, наступного тижня ситуація на валютній сцені не зміниться, хоч за лаштунками можуть вирувати різні емоції, пов’язані передусім із ситуацією на Близькому Сході та у взаєминах США-ЄС. Однак український валютний ринок матиме вдосталь ознак стабільності, а регулятор навряд чи змінить свою стратегію, яка є оптимальною для країни в умовах війни", - констатував Лєсовий.