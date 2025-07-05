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Какими будут курсы доллара и евро: банкир дал прогноз на следующую неделю

Украина, Суббота 05 июля 2025 08:15
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Какими будут курсы доллара и евро: банкир дал прогноз на следующую неделю Фото: Курс доллара ожидается на уровне 41,6-42 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

В первой половине июля главные выразители валютного рынка останутся почти без изменений. Официальный курс будет ниже начального курса года (42 гривны) в среднем на 0,5-2%.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

По его словам, действие режима "управляемой гибкости" останется ведущим, ведь на его основе мы наблюдаем весьма незначительные валютные движения, да и любые изменения не являются хаотичными или внезапными.

Кроме того, разница между курсами покупки/продажи, как и между курсами межбанка и наличного рынка будут мизерными.

"То есть не стоит слишком волноваться, что курс валют может внезапно взлететь до небес, например, под влиянием фактора спроса, или же упадет в пропасть из-за возможного ситуативного ослабления доллара к евро", - сказал Лесовой.

Курс евро

Как и в последнее время, курс евро не будет зависеть от внутренних украинских процессов: его формирование будет происходить на основе мировых торгов пары доллар/евро, сказал банкир.

По его словам, сейчас пока трудно прогнозировать соотношение стоимости этих мировых валют. Все будет зависеть от экономических взаимоотношений США и ЕС, изменятся ли они из-за новых анонсированных и до сих пор не отмененных пошлин Дональда Трампа в 50% на европейские товары, или все же удастся найти общий язык. По крайней мере сейчас речь идет о дедлайне 9 июля, что будет именно на следующей неделе.

"Также не забывайте о стоимости нефти и газа, которая может меняться в соответствии с ситуацией на Ближнем Востоке. Рост цен на энергоносители может ослабить, как доллар, так и евро и соответственно усилить инфляцию в США и ЕС. Однако эти две валюты не потеряют статус мировых, то есть глобальное обесценивание им не грозит", - сказал Лесовой.

Прогноз курса

Как отметил банкир, основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (7-13 июля):

  • Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,6-42 грн/доллар и 46,5-49 грн/евро (на межбанке) и 41,6-42 грн/доллар и 46,5-49 грн/доллар (на наличном рынке).
  • Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 грн.
  • Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Таким образом, на следующей неделе ситуация на валютной сцене не изменится, хотя за кулисами могут бушевать различные эмоции, связанные прежде всего с ситуацией на Ближнем Востоке и во взаимоотношениях США-ЕС. Однако украинский валютный рынок будет иметь достаточно признаков стабильности, а регулятор вряд ли изменит свою стратегию, которая является оптимальной для страны в условиях войны", - констатировал Лесовой.

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