Кім звернувся до мешканців Миколаївської області з проханням щодо одягу та авто

"Будь ласка, не треба по місту та області одягати камуфляжі та військову форму, якщо ви не є військовими та не виконуєте завдання", - зазначив Кім.

Він також додав, що у містах краще одягати джинси та худі, щоб бути непомітними.

Також голова ОВА закликав мешканців не пересуватися машинами, які схожі на військові.