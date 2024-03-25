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Ким обратился к жителям Николаевской области с просьбой насчет одежды и авто

Фото: Виталий Ким, глава Николаевской ОВА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Жителей Николаева и области просят не надевать камуфляжи и военную форму, если они не являются военными и не выполняют задания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима в Telegram.

"Пожалуйста, не надо по городу и области одевать камуфляжи и военную форму, если вы не являетесь военными и не выполняете задания", - отметил Ким. 

Он также добавил, что в городах лучше надевать джинсы и худи, чтобы быть незаметными. 

Также глава ОВА призвал жителей не передвигаться на машинах, которые похожи на военные. 

Напомним, ранее украинские правоохранители разоблачили схему продажи одежды и другой военной амуниции Вооруженных сил Украины. Торговлю осуществляли при помощи одной из известных платформ.

Злоумышленники онлайн продавали термобелье, военную форму, саперные лопатки, военные фляги, военную обувь. На этикетках было указано "Собственность ВСУ. Не для продажи".

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НиколаевНиколаевская областьВиталий КимОдежда военных