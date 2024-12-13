С кем сыграет Украина в отборе на ЧМ-2026: результат жеребьевки

Сборная Украины узнала соперников в групповом этапе отбора на Чемпионат мира по футболу-2026 в зоне УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию жеребьевки, которая состоялась 13 декабря в Цюрихе.

С кем сыграет Украина в отборе на ЧМ-2026

"Сине-желтые" за право поехать на мундиаль сыграют в группе D из 4 команд. Украина будет противостоять таким сборным, как:

Франция или Хорватия (Украина сыграет против команды, которая выиграет в этом противостоянии)

Исландия

Азербайджан

Отметим, что среди потенциальных соперников сборной Украины из первой корзины были также Португалия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Дания, Англия, Бельгия, Швейцария и Австрия.

Команда Реброва была в корзине №2 согласно самому новому рейтингу ФИФА, где Украина занимает сейчас 25-ю позицию.

Когда состоятся матчи отбора на ЧМ-2026

Свои матчи подопечные Сергея Реброва точно будут проводить с июня 2025-го (сам отбор стартует в марте) до ноября 2025 года по традиционной групповой системе ("домашние" и "выездные" поединки).

В случае, если наша сборная выиграет свою группу (всего 12 групп), то она получит прямую путевку в финальную стадию ЧМ.

Если же "сине-желтые" окажутся в числе 12 команд, которые займут вторые места, то им придется сыграть в стыковых мини-турнирах (на этом этапе к ним присоединятся еще и четыре лучших победителя групп Лиги наций УЕФА-2024/2025, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе европейской квалификации).

Стыковые мини-турниры состоятся в марте 2026 года и будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. 16 участников разобьют на четыре пути плей-офф. Четыре победителя получат путевки на мундиаль.

Добавим, что всего на ЧМ-2026 от европейской зоны будет разыграно 16 путевок.

Первые матчи в рамках отбора на мундиаль будут сыграны 21-22 марта 2025 года.

Ключевые даты проведения матчей группового этапа:

21-25 марта

6-10 июня

4-9 сентября

9-14 октября

13-18 ноября

Полный календарь турнира будет обнародован позже.

Старт отбора для Украины начнется 6-7 июня 2025 года, ведь 20 и 23 марта состоятся матчи против Бельгии в рамках плей-офф Лиги наций за право сыграть в следующем розыгрыше турнира в элитном дивизионе.

Позже станет известно и то, где именно главная команда нашей страны будет проводить свои номинально "домашние" матчи. Отметим, что в отборе на Евро-2024 Украина принимала соперников на польских стадионах.

Сборная Украины по футболу (фото: Getty Images)

Что известно о ЧМ-2026

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в Соединенных Штатах Америки, Мексике и Канаде. Он станет первым в истории мундиалем, в финальной части которого примут участие 48 сборных (12 групп по четыре команды). Две первые сборные из каждой группы и восемь лучших третьих команд выйдут в 1/16 финала.

Поединки 23-го чемпионата мира примут 16 городов:

в США - Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл

- Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл в Мексике - Гвадалахара, Мехико и Монтеррей

- Гвадалахара, Мехико и Монтеррей в Канаде - Торонто и Ванкувер

Матч-открытие чемпионата мира пройдет 11 июня 2026 года в Мехико, а финал 19 июля примет Нью-Йорк.

Андрей Ярмоленко имеет шанс побить рекорд Андрея Шевченко, если будет играть в отборе на ЧМ (фото: Getty Images)