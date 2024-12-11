Такого ще не було. Стало відомо, де пройдуть Чемпіонати світу з футболу у 2030 і 2034 роках

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила країни, які приймуть Чемпіонати світу з футболу у 2030 та 2034 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Офіційними господарями Мундіалю-2030 стали Іспанія, Португалія та Марокко. Але низка матчів пройде ще в трьох країнах.

Раніше ФІФА ухвалила рішення, що на честь 100-річчя світових чемпіонатів перший поєдинок ЧС-2030 відбудеться в Уругваї, який приймав мундіаль у 1930-му. А другий та третій матчі приймуть у Аргентина та Парагвай. І лише після цього основна частина турніру вже буде зіграна в Іспанії, Португалії та Марокко.

Таким чином, ЧС-2030 стане унікальним – він відбудеться на трьох континентах: в Південній Америці, Європі та Африці.

Господарем ЧС-2034 стала Саудівська Аравія. Вона була єдиною країною, що подала заявку на проведення турніру. Тому в даному випадку особливого вибору й не було.

Мундіаль-2034, як і чемпіонат у Катарі-2022, скоріш за все, відбудеться взимку, коли в країни більш прийнятні погодні умови Зараз мова йде про січень 2034 року.

Зазначимо, що найближчий Мундіаль відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Участь у фінальній частині братимуть 48 збірних.