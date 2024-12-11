ua en ru
Чт, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Такого ще не було. Стало відомо, де пройдуть Чемпіонати світу з футболу у 2030 і 2034 роках

Середа 11 грудня 2024 18:41
UA EN RU
Такого ще не було. Стало відомо, де пройдуть Чемпіонати світу з футболу у 2030 і 2034 роках Фото: Збірна Аргентини – чинний чемпіон світу з футболу (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила країни, які приймуть Чемпіонати світу з футболу у 2030 та 2034 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Офіційними господарями Мундіалю-2030 стали Іспанія, Португалія та Марокко. Але низка матчів пройде ще в трьох країнах.

Раніше ФІФА ухвалила рішення, що на честь 100-річчя світових чемпіонатів перший поєдинок ЧС-2030 відбудеться в Уругваї, який приймав мундіаль у 1930-му. А другий та третій матчі приймуть у Аргентина та Парагвай. І лише після цього основна частина турніру вже буде зіграна в Іспанії, Португалії та Марокко.

Таким чином, ЧС-2030 стане унікальним – він відбудеться на трьох континентах: в Південній Америці, Європі та Африці.

Господарем ЧС-2034 стала Саудівська Аравія. Вона була єдиною країною, що подала заявку на проведення турніру. Тому в даному випадку особливого вибору й не було.

Мундіаль-2034, як і чемпіонат у Катарі-2022, скоріш за все, відбудеться взимку, коли в країни більш прийнятні погодні умови Зараз мова йде про січень 2034 року.

Зазначимо, що найближчий Мундіаль відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Участь у фінальній частині братимуть 48 збірних.

Раніше ФІФА назвала суперників, з якими не гратиме Україна у відборі до чемпіонату світу-2026.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФІФА Чемпіонат світу Футбол
NEWS
Алгоритм дій незмінний. Зеленський відреагував на ракетні небезпеки
Алгоритм дій незмінний. Зеленський відреагував на ракетні небезпеки
DAILY
Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України