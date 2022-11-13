Кім закликає бізнес повертатися у Миколаїв: будемо відновлювати регіон

Він зазначив, що звільнення територій на півдні та відсунення лінії фронту покращать ситуацію у Миколаєві та області. Після встановлення безпечної дистанції можна говорити про відновлення роботи портів та бізнесу в регіоні.

"Після дистанції більш-менш безпечної буде підійматися питання відновлення миколаївських портів, тому що це важливо. Але назагал, на зараз я буду звертатися до всього бізнесу, до людей, щоб готувалися повертатися, розгортатися у Миколаєві, допомагати у відновленні регіону. Бо я для себе ставлю завдання - відновлення регіону", - зазначив Кім.

При цьому голова ОВА додав, що у Миколаївській області вже почалися відновлювальні роботи. Зокрема, дорожники розпочали ремонт доріг.

"Я запрошую будівельників, будівельні компанії, які можуть працювати. Будемо щось думати з грошима і будемо відновлювати наш регіон", - підкреслив він.