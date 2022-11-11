Кім відповів, чи звільнена вся Миколаївська область від окупантів

"У нас є ще Кінбурнська коса, яка знаходиться напроти Очакова через лиман (Дніпровсько-Бузький - ред.), там ще є орки. Але більшість територій вже звільнено. Зараз ми готуємо туди каравани з гуманітарною допомогою, розгортаємо адміністрації військові в звільнених населених пунктах...Станом на зараз триває зачистка", - розповів Кім.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські військові звільнили від російських окупантів місто Снігурівка (Миколаївська область), а також низку інших населених пунктів на півдні.

Додамо, голова ОВА Віталій Кім попередив, що окупанти залишили за собою багато мін, тому він закликав жителів деокупованих територій бути обережними.

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