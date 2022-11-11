Ким ответил, освобождена ли вся Николаевская область от оккупантов

"У нас есть еще Кинбурнская коса, которая находится напротив Очакова через лиман (Днепровско-Бугский - ред.), там еще есть орки. Но большинство территорий уже освобождены. Сейчас мы готовим туда караваны с гуманитарной помощью, разворачиваем администрации военные в освобожденных населенных пунктах ...По состоянию на данный момент идет зачистка", - рассказал Ким.

Напомним, вчера стало известно, что украинские военные освободили от российских оккупантов город Снигиревка (Николаевская область), а также ряд других населенных пунктов на юге.

Добавим, глава ОВА Виталий Ким предупредил, что окупанты оставили за собой много мин, поэтому он призвал жителей деоккупированных территорий быть осторожными.

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