З ким Україна запровадить множинне громадянство: Кабмін визначив критерії
Кабмін ухвалив важливу постанову щодо критеріїв для країн, з якими Україна може запровадити множинне громадянство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у Facebook.
"Сьогодні ми визначили критерії держав, з якими буде можливість спрощеного набуття громадянства України, запровадження інституту множинного громадянства. Пріоритет надаватиметься тим країнам, які входять до кола найближчих і надійних союзників України", - написав Сибіга.
За його словами, Україна враховуватиме такі критерії:
- членство в G7;
- членство в Євросоюзі;
- застосування санкцій проти РФ за агресію проти України;
- підтримка незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України;
- позиція під час голосування в міжнародних організаціях;
- наявність відносин стратегічного або іншого виду партнерства;
- рівень і перспективи розвитку двосторонніх відносин;
- фінансова підтримка України;
- інші критерії, які можуть мати істотний вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.
Він підкреслив, що основна аудиторія таких нововведень - українські громади за кордоном. Етнічні українці, які є громадянами інших країн, зможуть отримати українське громадянство, не втрачаючи при цьому іноземне.
Множинне громадянство
Нагадаємо, 18 червня Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє українцям мати множинне громадянство. 15 липня його підписав президент Володимир Зеленський.
Закон уточнює, що множинне громадянство буде запроваджено не з усіма країнами - їхній перелік формуватиметься з урахуванням безпеки та інтересів України.
Як зазначав Зеленський, першими країнами, з якими Україна дозволить множинне громадянство, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.