З ким Україна запровадить множинне громадянство: Кабмін визначив критерії

Кабмін ухвалив важливу постанову щодо критеріїв для країн, з якими Україна може запровадити множинне громадянство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у Facebook.

"Сьогодні ми визначили критерії держав, з якими буде можливість спрощеного набуття громадянства України, запровадження інституту множинного громадянства. Пріоритет надаватиметься тим країнам, які входять до кола найближчих і надійних союзників України", - написав Сибіга.

За його словами, Україна враховуватиме такі критерії:

членство в G7;

членство в Євросоюзі;

застосування санкцій проти РФ за агресію проти України;

підтримка незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України;

позиція під час голосування в міжнародних організаціях;

наявність відносин стратегічного або іншого виду партнерства;

рівень і перспективи розвитку двосторонніх відносин;

фінансова підтримка України;

інші критерії, які можуть мати істотний вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

Він підкреслив, що основна аудиторія таких нововведень - українські громади за кордоном. Етнічні українці, які є громадянами інших країн, зможуть отримати українське громадянство, не втрачаючи при цьому іноземне.