Ким об угрозе наступления на Николаев: военные не видят перспективы продвижения врага

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram .

"Касаемо мифов, что там все наступают, это как в начале войны раздувается, чтобы все боялись военные не видят перспективы скорого продвижения в сторону николаева врагом. Верьте в ВСУ, они нас охраняют и берегут", - заявил он.

Напомним, что заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отмечал, что РФ не готовится к наступлению в День Независимости, однако украинцам все равно стоит быть готовыми к возможным "сюрпризам" от россиян.

Однако президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможных жестоких атаках РФ.