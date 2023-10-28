Кім про школи Миколаєва: залишаються цілями для росіян, тому їх відкриття неможливе

"Питання дуже складне (про відкриття шкіл, - ред.). Наразі робляться укриття, але це питання безпеки. В області працюють деякі заклади, де навчаються діти. Ми знаходимося в зоні, де будь-якої миті окупант може вдарити. Ця загроза досі існує, в тому числі через розвіддані", - заявив він.

За його словами, особливість Миколаївської області в тому, що тривалий час вона була прифронтовою, і заклади освіти використовувалися раніше військовими - на тиждень, навіть на два.

"У росіян вони всі позначаються, як цілі. Вони тупі, і іноді б'ють по цілях через пів року, коли військові звідти вже поїхали. Я знаю це, точно знаю. Тому я дуже боюся, що прийде в них якийсь новий начальник ракетних військ і скаже: мені терміново треба щось зробити! І вони вдарять по цілях, не знаючи навіть, що це. І ці цілі - це заклади освіти", - заявив Кім.

Він додав, що справді були наміри відкрити школи в Миколаєві - були проведені наради з представниками ГУР, СБУ, і відповідь наразі така "Поки що ні, трохи пізніше".

Миколаївська область

Наприкінці минулого року українські військові звільнили від російських окупантів місто Снігурівка, а також низку інших населених пунктів на півдні.

В свою чергу голова ОВА Віталій Кім попередив, що окупанти залишили за собою багато мін, тому він закликав жителів деокупованих територій бути обережними.

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