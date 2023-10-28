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Ким о школах Николаева: остаются целями для россиян, поэтому их открытие невозможно

Фото: глава Николаевской ОВА Виталий Ким (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Школы в Николаеве до сих пор остаются целями у российских захватчиков. Поэтому пока их открыть для посещения учениками невозможно.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-N".

"Вопрос очень сложный (об открытии школ, - ред.). Сейчас делаются укрытия, но это вопрос безопасности. В области работают некоторые заведения, где учатся дети. Мы находимся в зоне, где в любой момент оккупант может ударить. Эта угроза до сих пор существует, в том числе из-за разведданных", - заявил он. 

По его словам, особенность Николаевской области в том, что длительное время она была прифронтовой, и учебные заведения использовались ранее военными - на неделю, даже на две. 

"У россиян они все обозначаются, как цели. Они тупые, и иногда бьют по целям через полгода, когда военные оттуда уже уехали. Я знаю это, точно знаю. Поэтому я очень боюсь, что придет у них какой-то новый начальник ракетных войск и скажет: мне срочно надо что-то сделать! И они ударят по целям, не зная даже, что это. И эти цели - это учебные заведения", - заявил Ким.

Он добавил, что действительно были намерения открыть школы в Николаеве - были проведены совещания с представителями ГУР, СБУ, и ответ пока такой: "Пока нет, чуть позже".

Николаевская область

В конце прошлого года украинские военные освободили от российских кафиров город Снигиревка, а также ряд других населенных пунктов на юге.

В свою очередь председатель ОВА Виталий Ким предупредил, что оккупанты оставили за собой много мин, поэтому он призвал жителей деоккупированных территорий быть осторожными.

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Николаевская областьВойна России против УкраиныВиталий Ким