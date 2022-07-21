Ким рассказал о первых результатах "охоты" на коллаборантов: за сутки почти 100 сообщений

Власти Николаева за сутки получили 96 сообщений о вероятных корректировщиках огня. Однако не все они носят "нужный информационный характер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Николаевской ОВА Виталия Кима во время брифинга .

Он отметил, что о результатах власти отчитаются через неделю-две, поскольку работа по обнаружению вражеских агентов - это не дело одного дня.

Как известно, власти Николаева инициировали "отлов" корректировщиков ударов по Николаеву и установил награду за каждого пойманного.

В связи с этим город Николаев закроют на несколько дней. Это может произойти в течении недели-двух.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.