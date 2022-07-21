Кім розповів про перші результати "полювання" на колаборантів: за добу майже 100 повідомлень

Влада Миколаєва за добу отримала 96 повідомлень про ймовірних коректувальників вогню. Однак не всі вони носять "потрібний інформаційний характер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма під час брифінгу .

Він зазначив, що про результати влада відзвітує через тиждень-два, оскільки робота з виявлення ворожих агентів - це не справа одного дня.

Як відомо, влада Миколаєва ініціювала "вилов" коригувальників ударів по Миколаєву і встановила нагороду за кожного спійманого.

У зв'язку з цим місто Миколаїв закриють на кілька днів. Це може статися протягом тижня-двох.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.