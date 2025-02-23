Яким професіям надає перевагу молодь в Україні: перелік

В Україні молодь активно обирає різноманітні професії, орієнтуючись на особисті інтереси, здібності та актуальні потреби ринку праці. Профільні спеціалісти надають підтримку молодим людям у виборі кар'єрного шляху через профорієнтаційне консультування та допомогу в пошуку роботи.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли у Державній службі зайнятості.

У 2024 році послугами Державної служби зайнятості скористалися 152 тисячі молодих людей до 35 років, що становить 26% від загальної кількості шукачів роботи. За сприяння служби зайнятості нове робоче місце знайшли 64 тисячі осіб цієї вікової групи, що на 7 тисяч більше, ніж у 2023 році. Починаючи з 2025 року, понад 7 тисяч молодих людей вже знайшли роботу за допомогою служби.

Серед найбільш популярних професій для молоді у 2025 році стали: продавець, кухар, водій, адміністратор, бариста, бухгалтер, сестра медична, спеціаліст державної служби, вчитель, касир, менеджер, швачка офіціант.

Для допомоги молоді в професійному самовизначенні Державна служба зайнятості проводить заходи з профорієнтації, спрямовані на формування усвідомлених підходів до вибору професії та розвитку затребуваних на ринку праці навичок. Послуги надаються як індивідуально, так і в групах у центрах зайнятості, а також у виїзному та дистанційному форматах.

Для зручності доступу до цих послуг була створена інтернет-платформа "Профорієнтація та розвиток кар’єри", яка дозволяє молоді отримувати необхідну інформацію та консультації онлайн.