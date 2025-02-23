Какие профессии предпочитает молодежь в Украине: перечень

В Украине молодежь активно выбирает различные профессии, ориентируясь на личные интересы, способности и актуальные потребности рынка труда. Профильные специалисты оказывают поддержку молодым людям в выборе карьерного пути через профориентационное консультирование и помощь в поиске работы.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости.

В 2024 году услугами Государственной службы занятости воспользовались 152 тысячи молодых людей до 35 лет, что составляет 26% от общего количества соискателей работы. При содействии службы занятости новое рабочее место нашли 64 тысячи человек этой возрастной группы, что на 7 тысяч больше, чем в 2023 году. Начиная с 2025 года, более 7 тысяч молодых людей уже нашли работу с помощью службы.

Среди наиболее популярных профессий для молодежи в 2025 году стали: продавец, повар, водитель, администратор, бариста, бухгалтер, сестра медицинская, специалист государственной службы, учитель, кассир, менеджер, швея официант.

Для помощи молодежи в профессиональном самоопределении Государственная служба занятости проводит мероприятия по профориентации, направленные на формирование осознанных подходов к выбору профессии и развития востребованных на рынке труда навыков. Услуги предоставляются как индивидуально, так и в группах в центрах занятости, а также в выездном и дистанционном форматах.

Для удобства доступа к этим услугам была создана интернет-платформа "Профориентация и развитие карьеры", которая позволяет молодежи получать необходимую информацию и консультации онлайн.