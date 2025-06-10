З яким пробігом можна брати вживане авто: кілометри - не головне

Оптимальний пробіг для купівлі авто

Певно, ми здивуємо вас, але оптимальний пробіг для машини, яка продається з рук, для нас давно вже визначили ринкові перекупники. Авто, які продаються в Україні на вторинному ринку, чомусь найчастіше мають пробіг в межах 180 - 220 тисяч кілометрів.

При тому є підстави вважати, що на ці цифри одометр змотують свідомо. Тобто у колах професіоналів саме ці цифри вважаються найбільш доцільними для машини, яка переходить від першого власника до другого.

Тому перша відповідь на запитання у заголовку: обирайте вживану машину з незмотаним пробігом.

Пробіг вживаного авто

Слід визнати, що з технічної точки зору для автомобілів різних моделей і марок критичний пробіг є різним. Адже даються взнаки конструктивні особливості агрегатів і якість використаних матеріалів. Врешті решт, кожен автовиробник свідомо закладає у свої моделі певний ресурс.

Традиційно дуже довговічними вважаються машини японських і німецьких марок (хоча і не всіх). До них близькі багато які з корейців, а трохи далі стоять французи з італійцями. (Про конкретні цифри ми згадаємо нижче.)

Від чого залежить ресурс авто

Але зношення залежить не тільки від фамільних властивостей брендів. Повний ресурс автомобіля (і його рекомендований залишок при купівлі з рук) може "плавати" в залежності від умов експлуатації.

Наприклад, машина, яка намотала свої сотні тисяч кілометрів на заміських трасах, буде у кращому стані, ніж авто "з-під таксі" навіть з меншим пробігом.

Або, скажімо, свіжий автомобіль, списаний з корпоративного парка, дуже часто буває гіршим за стару сімейну машину - при однакових чесних показниках одометра.

Адже на зношення агрегатів впливає ставлення до машини водія і стиль його їзди. А про яке ставлення можна говорити, коли йдеться про роз’їзне офісне авто, яким за день користується кілька водіїв?

Фото: на жаль, показання одометра на вживаних авто часто виявляються змотаними недобросовысними продавцями (архівне фото).

Яким має бути пробіг при купівлі

Жоден відповідальний експерт не візьме на себе сміливість назвати конкретний пробіг, при якому ще можна купувати вживане авто. Бо надто багато чинників, які впливають на довговічність найважливіших систем і вузлів.

А якщо пригадати, що майже у кожного автовиробника є хоча б один проблемний агрегат - двигун, трансмісія, підвіска - який вмирає відразу після закінчення гарантійного строку, то називати конкретні цифри тим більше не можна.

Проте в цілому деякі узагальнення можна зробити:

Найменш довговічними сьогодні вважаються бензинові малолітражні мотори об’ємом від 0,9 л до 1,4 л. Мало який такий даунсайзинг без проблем служитиме більше 180 - 250 тисяч кілометрів. І хоча решта агрегатів авто буде ще в прийнятному стані, капремонт мотора боляче вдарить по бюджету нового власника.

сьогодні вважаються бензинові малолітражні мотори об’ємом від 0,9 л до 1,4 л. Мало який такий даунсайзинг без проблем служитиме більше 180 - 250 тисяч кілометрів. І хоча решта агрегатів авто буде ще в прийнятному стані, капремонт мотора боляче вдарить по бюджету нового власника. Найбільш довговічними в наш час є дизельні авто (звісно, не всі). У багатьох моделей ресурсні проблеми починаються тільки після 300 – 400 тисяч кілометрів пробігу.

в наш час є дизельні авто (звісно, не всі). У багатьох моделей ресурсні проблеми починаються тільки після 300 – 400 тисяч кілометрів пробігу. Прийнятний ресурс часто мають машини з атмосферними бензиновими моторами середнього об’єму - від 1,6 л і вище. Тобто якщо така трапиться з реальними 200 тисячами на одометрі – вам пощастило.

Висновок

Орієнтуватись на пробіг при виборі вживаного автомобіля правильно. Але тільки в країні, де за змотування одометра діє суворе покарання і де такої звички у продавців немає. А в реальних українських умовах треба або мати залізне підтвердження пробігу, або обирати машину, спираючись на її вік і результат інструментальної діагностики.