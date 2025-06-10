С каким пробегом можно брать подержанное авто: километры - не главное

Оптимальный пробег для покупки авто

Вероятно, мы удивим вас, но оптимальный пробег для машины, которая продается с рук, для нас давно уже определили рыночные перекупщики. Авто, которые продаются в Украине на вторичном рынке, почему-то чаще всего имеют пробег в пределах 180 - 220 тысяч километров.

При этом есть основания полагать, что на эти цифры одометр сматывают сознательно. То есть в кругах профессионалов именно эти цифры считаются наиболее целесообразными для машины, которая переходит от первого владельца ко второму.

Поэтому первый ответ на вопрос в заголовке: выбирайте подержанную машину с несмотанным пробегом.

Пробег подержанного авто

Следует признать, что с технической точки зрения для автомобилей разных моделей и марок критический пробег является разным. Ведь сказываются конструктивные особенности агрегатов и качество использованных материалов. В конце концов, каждый автопроизводитель сознательно закладывает в свои модели определенный ресурс.

Традиционно очень долговечными считаются машины японских и немецких марок (хотя и не всех). К ним близки многие из корейцев, а чуть дальше стоят французы с итальянцами. (О конкретных цифрах мы упомянем ниже.)

От чего зависит ресурс авто

Но износ зависит не только от фамильных свойств брендов. Полный ресурс автомобиля (и его рекомендуемый остаток при покупке с рук) может "плавать" в зависимости от условий эксплуатации.

Например, машина, намотавшая свои сотни тысяч километров на загородных трассах, будет в лучшем состоянии, чем авто "из-под такси" даже с меньшим пробегом.

Или, скажем, свежий автомобиль, списанный из корпоративного парка, очень часто бывает хуже старой семейной машины - при одинаковых честных показателях одометра.

Ведь на износ агрегатов влияет отношение к машине водителя и стиль его езды. А о каком отношении можно говорить, когда речь идет о разъездном офисном авто, которым за день пользуется несколько водителей?

Фото: к сожалению, показания одометра на подержанных авто часто оказываются смотанными недобросовестными продавцами (архивное фото).

Каким должен быть пробег при покупке

Ни один ответственный эксперт не возьмет на себя смелость назвать конкретный пробег, при котором еще можно покупать подержанное авто. Потому что слишком много факторов, которые влияют на долговечность важнейших систем и узлов.

А если вспомнить, что почти у каждого автопроизводителя есть хотя бы один проблемный агрегат - двигатель, трансмиссия, подвеска - который умирает сразу после окончания гарантийного срока, то называть конкретные цифры тем более нельзя.

Однако в целом некоторые обобщения можно сделать:

Наименее долговечными сегодня считаются бензиновые малолитражные моторы объемом от 0,9 л до 1,4 л. Мало какой такой даунсайзинг без проблем будет служить более 180 - 250 тысяч километров. И хотя остальные агрегаты авто будет еще в приемлемом состоянии, капремонт мотора больно ударит по бюджету нового владельца.

сегодня считаются бензиновые малолитражные моторы объемом от 0,9 л до 1,4 л. Мало какой такой даунсайзинг без проблем будет служить более 180 - 250 тысяч километров. И хотя остальные агрегаты авто будет еще в приемлемом состоянии, капремонт мотора больно ударит по бюджету нового владельца. Наиболее долговечными в наше время являются дизельные авто (конечно, не все). У многих моделей ресурсные проблемы начинаются только после 300 - 400 тысяч километров пробега.

в наше время являются дизельные авто (конечно, не все). У многих моделей ресурсные проблемы начинаются только после 300 - 400 тысяч километров пробега. Приемлемый ресурс часто имеют машины с атмосферными бензиновыми моторами среднего объема - от 1,6 л и выше. То есть если такая случится с реальными 200 тысячами на одометре - вам повезло.

Вывод

Ориентироваться на пробег при выборе подержанного автомобиля правильно. Но только в стране, где за сматывание одометра действует суровое наказание и где такой привычки у продавцов нет. А в реальных украинских условиях надо либо иметь железное подтверждение пробега, либо выбирать машину, опираясь на ее возраст и результат инструментальной диагностики.